Không gian sống đáng mơ ước của NSƯT Ngọc Quỳnh và bạn gái kém 7 tuổi

NSƯT Ngọc Quỳnh sinh năm 1980, là gương mặt quen thuộc với khán giả nhờ khả năng diễn xuất đa dạng, đặc biệt ghi dấu ấn ở những vai phản diện và chính luận. Anh từng góp mặt trong nhiều bộ phim nổi tiếng như: Hoa cỏ may, Hoa sữa về trong gió... với lối diễn xuất giàu cảm xúc và đậm chất điện ảnh.

Sau hai lần đổ vỡ hôn nhân, nam nghệ sĩ hiện tìm được hạnh phúc mới bên bạn gái kém 7 tuổi là diễn viên Thùy Anh. Ở tuổi 46, NSƯT Ngọc Quỳnh cho biết anh sẵn sàng bước vào cuộc hôn nhân thứ ba và đang cùng bạn gái lên kế hoạch tổ chức đám cưới. Hiện tại, cặp đôi sinh sống trong căn hộ hạng sang với diện tích 125m², căn nhà được thiết kế theo phong cách Châu Âu sang trọng với 3 phòng ngủ tiện nghi. Căn hộ có trị giá khoảng 14 tỷ đồng tại Hà Nội.

Không gian sang trọng trong căn hộ của NSƯT Ngọc Quỳnh.

Không gian sống sử dụng tông trắng chủ đạo, kết hợp hài hòa với sàn gỗ nâu trầm tạo cảm giác ấm cúng nhưng không kém phần lộng lẫy. Điểm nhấn đắt giá nhất nằm ở hệ trần gắn kính độc đáo phối cùng đèn chùm pha lê, giúp phản chiếu ánh sáng khiến phòng khách trông đẳng cấp như một sảnh khách sạn hạng sang. Mỗi góc trong căn hộ đều được cặp đôi chăm chút tỉ mỉ, thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế.

NSƯT Ngọc Quỳnh trên màn ảnh.

Mỗi lần đi lưu diễn ở nước ngoài, cặp đôi lại tranh thủ mua những món đồ lưu niệm mang về để trưng bày trong nhà, vừa làm kỷ niệm vừa giúp không gian sống thêm dấu ấn cá nhân. Căn hộ còn có hệ tủ lớn dành riêng để lưu giữ bằng khen, kỷ vật nghề nghiệp cùng nhiều tài liệu quý giá sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Bên cạnh đó là khu tủ rượu được thiết kế sang trọng, góp phần tăng thêm vẻ đẳng cấp cho tổng thể không gian.

Không chỉ chú trọng nội thất, ngôi nhà còn luôn ngập tràn hoa tươi. Những bình hoa cỡ lớn được cắm khéo léo ở nhiều góc khác nhau giúp không gian trở nên mềm mại, ấm cúng và đầy sức sống.



Dù căn hộ mang hơi hướng hiện đại, nhưng góc thờ cúng vẫn được thiết kế vô cùng tôn nghiêm. Sử dụng chất liệu gỗ tối màu với đường nét chạm khắc tinh xảo, kết hợp cùng ánh sáng vàng ấm và cây xanh đối xứng, khu vực này mang lại cảm giác thanh tịnh và hài hòa cho tổng thể căn hộ.

NSƯT Ngọc Quỳnh cũng không ngần ngại bày tỏ ý định tiến tới hôn nhân với bạn gái Thùy Anh.

Bên cạnh việc cởi mở chia sẻ về không gian sống, NSƯT Ngọc Quỳnh cũng không ngần ngại bày tỏ ý định tiến tới hôn nhân với bạn gái diễn viên. Sự thấu hiểu và đồng điệu trong cả cuộc sống lẫn nghệ thuật đã giúp cặp đôi duy trì mối quan hệ bền chặt. Hiện tại, khán giả đang rất mong chờ một đám cưới ngọt ngào của nam nghệ sĩ tài hoa trong thời gian tới.

Tác giả: T.Lâm (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn