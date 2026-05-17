BH Media, Lululola, 1900 Group, Mây Sài Gòn và Giọng ca để đời đã vi phạm tác quyền ra sao?

Đối tượng Nguyễn Hải Bình, đại diện pháp luật của Công ty BH Media - Ảnh chụp màn hình

Đó là chủ các doanh nghiệp, trung tâm: BH Media, Lululola, 1900 Group, Mây Sài Gòn, Giọng ca để đời. Toàn những cái tên có sức ảnh hưởng lớn trên YouTube, livestream âm nhạc và các nền tảng số cũng như thị trường giải trí.

Cách thức vi phạm ra sao?

Bản tin thời sự phát trên VTV1 tối 16-5 cho biết theo tài liệu điều tra, Công ty BH Media - người đại diện pháp luật là Nguyễn Hải Bình - đã ký hợp đồng với nhiều phòng trà, đơn vị tổ chức các đêm nhạc.

Sau đó thực hiện ghi âm, ghi hình tác phẩm âm nhạc và chỉnh sửa, sao chép và đăng tải trên các kênh YouTube mà không được phép của tác giả cũng như chủ sở hữu.

Tại cơ quan điều tra, ông Nguyễn Hải Bình khai "cho tới lúc này, chúng tôi chưa xin phép, trả tiền bản quyền tác giả, vi phạm Luật Sở hữu trí tuệ. Cả cộng đồng trước khi làm gì liên quan đến sở hữu trí tuệ cũng nên hiểu về luật, xin phép về quyền tác giả".

Diệp Văn Lập (ca sĩ Quang Lập) có Trung tâm Giọng ca để đời, hoạt động từ năm 2017.

Tại đây Lập vừa tổ chức biểu diễn, rồi ghi âm, ghi hình các ca sĩ hát các bài hát; sau đó tiếp tục chỉnh sửa, sao chép thành nhiều bản ghi âm, ghi hình.

Trung tâm này sau đó ký hợp đồng với Công ty BH Media để đăng tải lên kênh YouTube. Bản tin nêu "Diệp Văn Lập đáng lẽ phải có trách nhiệm xin phép để được sự cho phép của tác giả và trả phí để được thực hiện những việc này".

Ca sĩ Quang Lập thừa nhận: "Tôi sai, sẽ cố gắng đừng để xảy ra lần thứ hai và sẽ khắc phục hậu quả".

Ca sĩ Quang Lập - chủ trung tâm Giọng ca để đời - Ảnh chụp màn hình

Võ Hoàng Việt và Nguyễn Trung Trường Huy - Giám đốc Công ty TNHH Mây Sài Gòn - Ảnh chụp màn hình

Với Võ Hoàng Việt và Nguyễn Trung Trường Huy - Giám đốc Công ty TNHH Mây Sài Gòn, dẫu đã xin phép để tổ chức các chương trình biểu diễn âm nhạc, tuy nhiên công ty lại ghi âm, ghi hình buổi biểu diễn, sau đó chỉnh sửa, sao chép thành nhiều tác phẩm âm nhạc khác nhau.

Họ cũng tiếp tục thông qua Công ty BH Media để đăng tải lên kênh YouTube. Theo VTV, "các đối tượng còn lại cũng vi phạm với cách thức nêu trên".

Nguyễn Trung Trường Huy cho biết "trước khi làm lĩnh vực này, tôi cũng rất mơ hồ. Khi tìm hiểu thêm, sẽ có cái hiểu, có cái chưa hiểu bởi đó là những gì xảy ra trên không gian mạng. Nếu không tìm hiểu kỹ sẽ có rất nhiều sai phạm, xảy ra nhiều bài học rất đắt giá".

Anh này nói thêm "qua trường hợp này, mọi người sẽ có nhận thức hơn về bản quyền ghi âm, ghi hình và sẽ thực hiện một cách đúng nhất, để không ảnh hưởng tới luật sở hữu trí tuệ".

Mây Sài Gòn tổ chức nhiều đêm nhạc thời gian qua - Ảnh: MÂY SAIGON

Hưởng lợi 6 tỉ đồng từ xâm phạm bản quyền

Đài VTV cho hay bước đầu xác định số tiền Công ty BH Media và những người liên quan hưởng lợi là 6 tỉ đồng. BH Media đã chi trả cho các đối tác theo tỉ lệ thỏa thuận, mỗi đối tác hàng tỉ đồng.

Theo Thượng tá Lê Thành Quân - Phó trưởng phòng 3, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an, "sẽ đấu tranh quyết liệt, không có vùng cấm, không có ngoại lệ với tất cả hành vi vi phạm trong thời đại không gian mạng bùng nổ phát triển như thế này".

Trước đó, cũng trong bản tin Việt Nam hôm nay phát trên VTV1 tối cùng ngày, C03 đề nghị các đơn vị, cá nhân có hành vi xâm phạm, sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, quyền liên quan chủ động chấm dứt hành vi sai phạm, kê khai khắc phục hậu quả và làm việc với các cơ quan chức năng để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Tác giả: Đậu Dung

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ