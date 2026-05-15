Nam nghệ sĩ nợ hơn 100 triệu: "Còn thuốc còn sống, hết thuốc là chấp nhận chết"

Vừa qua, tại kênh Sự kiện và ẩm thực, nghệ sĩ cải lương Minh Minh Cảnh, em trai danh ca Minh Cảnh (hiện đang ở Mỹ) đã cầu cứu khán giả vì hết tiền chữa bệnh cho vợ.

Ông nói: "Bà xã tôi tên Ngọc Phượng, năm nay 61 tuổi, không phải nghệ sĩ. Hiện tại, bà ấy đang bị ung thư phổi. Tính ra là bà xã tôi bị bệnh 2 năm rưỡi rồi và giờ trở nặng.

Nghệ sĩ Minh Minh Cảnh

Hiện tại, bà ấy đang ở nhà uống thuốc đặc trị. Đáng lẽ là phải hóa trị nhưng vì sức khỏe của bà xã tôi yếu quá, nên không thể hóa trị được. Không đủ sức khỏe, bác sĩ không dám hóa trị nên đề nghị uống thuốc truyền đích đặc trị.

Uống thuốc này một tháng mất 15 triệu đồng, chưa kể tiền đi khám lại hàng tháng là 5 triệu nữa. Như vậy, tiền thuốc thang, khám chữa của bà xã tôi bây giờ mất 18 tới 20 triệu một tháng. Tôi không còn đủ tiền để lo cho bà ấy nữa, giờ phải cầu cứu mọi người.

Tiền thuốc men tính tới nay cũng phải 200 triệu rồi nhưng chưa ra đâu vào đâu.

Bác sĩ không nói thẳng với tôi, chỉ nói họ không quyết định được, còn thuốc thì còn sống, hết thuốc là chấp nhận chết. Như vậy, tôi phải có tiền mới mua thuốc để cứu sống bà xã tôi được.

Trong khi tôi lại không còn đồng nào trong người. Nghề nghiệp ca hát này đang xuống dốc lắm rồi, không còn ai mời tôi đi hát show mà có tiền. Tôi có đi show cũng chẳng được bao nhiêu mà còn chẳng có được mấy show.

Mấy thuốc đặc trị này không tính trong bảo hiểm, hoàn toàn phải bỏ tiền mua thuốc ngoài. Bảo hiểm chỉ hỗ trợ tiền tái khám nhưng cũng chẳng được bao nhiêu.

Nghệ sĩ Minh Cảnh

Bây giờ tôi nói thẳng ra, bà xã tôi đang ra đi từ từ, vì cứ hết tiền mua thuốc là phải xác định dần. Tôi cũng buồn lắm nhưng chẳng biết phải làm sao. Bản thân tôi cũng bệnh tật trong người.

Kể từ sau dịch Covid năm 2020 tới giờ, tôi gần như không có show. Tôi phải cố gắng vay mượn chỗ nọ chỗ kia. Vì thế nên đến giờ tôi nợ đầy người. Tôi cứ phải chia ra để vay mượn, cứ nợ mỗi người một chút. Tính tới giờ tôi đang nợ hơn 100 triệu.

Tôi chỉ biết cầu cứu các khán giả, mạnh thường quân. Tôi kính chúc mọi người và gia đình được bình an".

Tác giả: Tùng Ninh

Nguồn tin: Thanh niên Việt