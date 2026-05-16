Dàn diễn viên nổi tiếng phim giờ vàng VTV từng gây sốt với nhan sắc thời thi hoa hậu

Hồng Diễm vào Top 10 Hoa hậu Ngọc trai phương Đông

Hồng Diễm sinh năm 1983 là một trong những bóng hồng nổi bật nhất trên khung "giờ vàng" của VTV. Sở hữu gương mặt phúc hậu đậm nét Á Đông cùng nụ cười dịu dàng, nữ diễn viên ghi dấu trong loạt phim như Hướng dương ngược nắng, Hoa hồng trên ngực trái, Cả một đời ân oán, Trạm cứu hộ trái tim, Lằn ranh...

Nhan sắc xinh đẹp cùng vóc dáng siêu chuẩn của Hồng Diễm thời điểm mới vào nghề đã giúp cô bước chân vào showbiz với vai trò là một người mẫu.

Sở hữu chiều cao 1,67m cùng với dáng người mảnh mai, đôi mắt to tròn và nụ cười rạng rỡ, Hồng Diễm đã nhanh chóng lọt vào mắt xanh của nhiều nhà thiết kế. Vì vóc người nhỏ so với đồng nghiệp, cô thường được chọn là gương mặt mở màn (first face) khi catwalk.

Năm 2004, cô dự thi Hoa hậu Ngọc trai phương Đông và vào Top 10 chung cuộc. Dù không đi sâu vào con đường thi sắc đẹp, Hồng Diễm vẫn được đánh giá cao nhờ vẻ đẹp nhẹ nhàng, sang trọng.

Ở tuổi ngoài 40, nữ diễn viên vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung đáng ngưỡng mộ. Sau hai lần sinh con, cô vẫn duy trì vóc dáng thon gọn cùng phong thái nền nã, quý phái. Mỗi lần xuất hiện tại sự kiện hay trên màn ảnh, Hồng Diễm đều nhận được nhiều lời khen bởi vẻ đẹp đằm thắm, dịu dàng theo thời gian.

Thu Quỳnh từng lọt Top 15 Hoa hậu Việt Nam

Thu Quỳnh sinh năm 1988 trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, bố là diễn viên múa còn mẹ công tác tại Đoàn Kịch nói Quân đội. Sau khi tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, cô về công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ và dần khẳng định tên tuổi qua hàng loạt vai diễn trên sân khấu. Cô cũng ghi dấu ấn trong một số phim truyền hình như Quỳnh búp bê, Hương vị tình thân, Hành trình công lý, Cuộc chiến không giới tuyến, Cha tôi, người ở lại...

Khi còn là sinh viên tại Đại học Sân khấu Điện ảnh, Thu Quỳnh đã tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008. Lúc ấy cô mới 20 tuổi, sở hữu chiều cao 1m66 và số đo ba vòng 81-62-88cm. Với gương mặt bầu bĩnh, xinh xắn, Thu Quỳnh đã gây ấn tượng bởi vẻ đẹp ngọt ngào. Mặc dù không sở hữu chiều cao nổi bật, cô đã xuất sắc lọt vào Top 10 chung cuộc. Dù không giành được giải thưởng, màn thể hiện của Thu Quỳnh trong đêm chung kết vẫn được đánh giá cao.

Hiện tại, Thu Quỳnh vẫn giữ được sự tươi trẻ, thân hình cân đối. Cô đã là mẹ của 2 con, có cuộc sống bình yên bên gia đình.

Phương Oanh

Cùng với Thu Quỳnh, Phương Oanh cũng là nữ diễn viên để lại tiếng vang lớn khi góp mặt trong nhiều dự án của VFC. Không chỉ sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, ưa nhìn, Phương Oanh còn sở hữu chiều cao 1m7 ấn tượng. Nhờ sắc vóc nổi trội, trước khi trở thành diễn viên nổi tiếng, Phương Oanh cũng đã hoạt động trong ngành thời trang với vai trò là một người mẫu.

Khi còn là sinh viên năm 2, Phương Oanh cũng từng thử sức tại cuộc thi Nữ hoàng trang sức năm 2008, nhưng không đạt được kết quả cao. Sau khi thi sắc đẹp không thành, người đẹp sinh năm 1989 chú tâm vào việc học diễn xuất. Nhờ vẻ đẹp mê đắm lòng người, Phương Oanh cũng dần trở thành nữ diễn viên được săn đón nhất nhì màn ảnh phía Bắc.

Phương Oanh đã lập gia đình với Shark Bình và hạ sinh cặp sinh đôi kháu khỉnh. Sau khi sinh con một thời gian, Phương Oanh cũng lập tức lấy lại vóc dáng thon gọn, nuột nà. Cô cũng dành được nhiều sự quan tâm và khen ngợi khi ngày càng tươi trẻ. Hiện tại, nữ diễn viên tập trung chăm sóc cặp song sinh, chia sẻ các vlog nấu ăn nhẹ nhàng và duy trì lối sống kín tiếng.

Vân Dung lọt top 15 Hoa hậu Việt Nam 1992

Vân Dung từ lâu đã trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình nhờ lối diễn hài hước, duyên dáng trong Gặp nhau cuối năm. Bên cạnh hài kịch, nữ nghệ sĩ còn ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình như Ghét thì yêu thôi hay Hướng dương ngược nắng.

Thời trẻ, Vân Dung từng sở hữu nhan sắc nổi bật với đôi mắt to tròn, gương mặt sáng và nụ cười rạng rỡ. Năm 1992, nữ nghệ sĩ tham gia Hoa hậu Việt Nam 1992 (khi đó còn mang tên Hoa hậu báo Tiền Phong) chủ yếu để động viên chị gái dự thi vì chị khá nhút nhát.

Thời điểm ấy, Vân Dung mới 16 tuổi và là thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi. Hai chị em gần như không có kinh nghiệm chuẩn bị váy áo hay trang điểm, mọi thứ đều giản dị, quần áo đi mượn từ bạn bè, còn mẹ nữ nghệ sĩ tự tay trang điểm cho hai con gái.

Dù chỉ xem cuộc thi là một kỷ niệm tuổi trẻ, Vân Dung vẫn gây chú ý bởi vẻ đẹp trong trẻo và xuất sắc lọt Top 15 chung cuộc, trong khi chị gái của cô tiến vào Top 10. Nhiều khán giả nhận xét nhan sắc thời trẻ của nữ nghệ sĩ không hề thua kém những mỹ nhân nổi bật của showbiz Việt thời bấy giờ.

Thanh Hương từng giành Á hậu khi học cấp 3

Thanh Hương là gương mặt quen thuộc của màn ảnh VTV qua nhiều bộ phim như Sống chung với mẹ chồng, Quỳnh búp bê hay Mùa hoa tìm lại. Nữ diễn viên ghi dấu ấn với những vai diễn gai góc, cá tính nhưng giàu cảm xúc.

Ít ai biết rằng trước khi bén duyên với diễn xuất, Thanh Hương từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Hải Dương khi mới 17 tuổi. Sở hữu chiều cao 1m70, làn da trắng và gương mặt sắc sảo, cô nhanh chóng trở thành thí sinh nổi bật dù là người nhỏ tuổi nhất cuộc thi.

Kết quả, Thanh Hương xuất sắc giành danh hiệu Á hậu 1. Đây cũng là cột mốc đầu tiên giúp nữ diễn viên được nhiều người biết đến trước khi theo đuổi nghệ thuật chuyên nghiệp.

Hiện tại, Thanh Hương đã là bà mẹ hai con. Cô vẫn giữ được phong độ nhan sắc khi không chỉ ngày càng xinh đẹp, mặn mà mà hình thể cũng ngày càng nuột nà, săn chắc. Trên mạng xã hội, nữ diễn viên thường xuyên gây chú ý với hình ảnh quyến rũ, hiện đại và tràn đầy năng lượng.

Tác giả: T.Lâm (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn