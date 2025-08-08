Thời gian:
Hotline: 0978.928.730
     

Nhà đẹp

Nữ giám đốc chi 200 triệu biến nhà thuê thành không gian sống đẹp mê ly

Với bàn trà cổ điển, tranh treo tường kiểu mới, và nội thất gỗ tinh tế, căn nhà của nữ giám đốc toát lên vẻ đẹp thanh lịch, đầy nghệ thuật.

Một nữ giám đốc sáng tạo tại Chiết Giang (Trung Quốc) khiến cộng đồng mạng trầm trồ khi khoe căn nhà thuê 100m2, trị giá 3.000 USD/tháng (gần 80 triệu đồng). Ảnh: Sohu

Là nhà thuê song nữ giám đốc còn chi thêm 200 triệu đồng để trang trí cải tạo theo phong cách Đông phương hiện đại, biến không gian sống thành một kiệt tác nghệ thuật. Ảnh: Sohu

Phòng khách với sofa màu trắng, tường sơn màu be ấm áp kết hợp sàn gạch ánh xà cừ nhạt. Ảnh: Sohu

Ban công đặt chiếc bàn tròn nhỏ, thảm tròn nhạt màu, và đèn chùm kiểu Đông phương tạo sự hài hòa, khiến khu vực này trở thành góc lý tưởng để thưởng trà, đọc sách. Ảnh: Sohu

Một bên ban công, nữ chủ nhân đặt máy giặt lồng ngang nhưng được khéo léo che chắn bởi tấm bình phong cổ điển, kết hợp với cây xanh. Ảnh: Sohu

Phòng ngủ chính tiếp tục mạch phong cách Đông phương với thiết kế tối giản nhưng cuốn hút. Ảnh: Sohu

Tường be, trần trắng, không chi tiết nào thừa thãi. Ảnh: Sohu

Nội thất gỗ đồng màu được chọn lọc kỹ lưỡng, từ giường, tủ, đến bàn nhỏ, tạo nên sự hài hòa. Ảnh: Sohu

Phòng ngủ phụ là nơi phong cách phương Đông bùng nổ. Mọi chi tiết, từ nội thất gỗ, phụ kiện nhỏ, đến đèn bàn, đều được kết hợp hoàn hảo. Ảnh: Sohu

Không gian phòng ngủ như một bức tranh sống động, vừa sang trọng vừa khiến tâm hồn thư thái. Ảnh: Sohu

Tác giả: Hoàng Minh

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
  Từ khóa: chi 200 triệu ,nhà thuê ,nữ giám đốc ,Không gian sống

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI ĐỌC NHIỀU

TOP