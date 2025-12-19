Con trai ông Phạm Nhật Vượng khởi công nhà máy thép VinMetal

Ông Phạm Nhật Quân Anh, Tổng giám đốc VinMetal phát biểu tại lễ khởi công 4 dự án trọng điểm thuộc Vingroup sáng 19/12 tại Hà Tĩnh. Ảnh: Phạm Đức.

Sáng 19/12, tại Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng (phường Vũng Áng, Hà Tĩnh), Tập đoàn Vingroup chính thức làm lễ triển khai 4 công trình chủ lực gồm: dự án Nhà máy sản xuất thép VinMetal Hà Tĩnh, tổng mức đầu tư gần 89.000 tỷ đồng ; Khu đô thị phường Sông Trí 8.000 tỷ đồng ; Nhà máy điện gió Kỳ Anh 17.051 tỷ đồng và Nhà máy điện gió Eco Wind Kỳ Anh 22.647 tỷ đồng .

Đáng chú ý, tại sự kiện này ông Phạm Nhật Quân Anh, con trai cả Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, xuất hiện với vai trò Tổng giám đốc VinMetal. Đây là lần hiếm hoi "cậu cả" nhà ông Vượng xuất hiện độc lập mà không có sự hiện diện của vị doanh nhân giàu nhất Việt Nam. Trong những lần xuất hiện trước đó, ông Quân Anh thường được bắt gặp đi cùng ông Phạm Nhật Vượng và em trai Phạm Nhật Minh Hoàng.

Ông Phạm Nhật Quân Anh được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc VinMetal từ cuối tháng 11 vừa qua, cùng thời điểm doanh nghiệp này công bố hợp tác với Công ty CP Thép Pomina. Trước đó, ông Quân Anh cũng được bầu làm Thành viên HĐQT VinFast.

VinMetal được thành lập vào ngày 10/10 với vốn điều lệ ban đầu 10.000 tỷ đồng . Cơ cấu cổ đông sáng lập gồm Tập đoàn Vingroup nắm 98% vốn, tương đương 9.800 tỷ đồng ; 2 cổ đông cá nhân là ông Phạm Nhật Quân Anh và ông Phạm Nhật Minh Hoàng, mỗi người sở hữu 1% vốn điều lệ, tương đương 100 tỷ đồng .

Sau khi thành lập, công ty này đã công bố hợp tác với Thép Pomina. Theo đó, VinMetal sẽ là cầu nối để Vingroup cho Pomina vay vốn lưu động với lãi suất 0% tối đa trong 2 năm. Tập đoàn đồng thời chọn Pomina là nhà cung cấp ưu tiên cho toàn bộ hệ sinh thái Vingroup.

Chia sẻ tại sự kiện sáng nay, ông Phạm Nhật Quân Anh cho biết nhà máy thép VinMetal là “dấu ấn đầu tiên” trong lĩnh vực công nghệ luyện kim của Vingroup, có quy mô hơn 461 ha, công suất giai đoạn 1 đạt 5-6 triệu tấn/năm và quy hoạch 3 giai đoạn lên đến 20 triệu tấn/năm.

Nhà máy dự kiến vận hành từ năm 2027, hướng tới phát triển thành tổ hợp thép công nghệ cao hàng đầu của khu vực, nơi sản xuất những vật liệu chiến lược phục vụ quá trình công nghiệp hóa của Việt Nam như thép cán nóng, thép tấm, thép hợp kim đặc chủng, thép ray và thép kết cấu đạt chuẩn quốc tế. Toàn bộ hoạt động sản xuất sẽ vận hành theo quy trình sản xuất bằng lò cao - lò oxy cơ bản (BF-BOF), bảo đảm tiêu chuẩn luyện thép quy mô lớn và hiện đại.

Cũng trong sáng nay, 2 dự án điện gió quy mô lớn của VinEnergo (thành viên của Vingroup) là Nhà máy điện gió Kỳ Anh (công suất 400 MW) và Nhà máy điện gió Eco Wind Kỳ Anh (công suất gần 500 MW) đã được khởi động nhằm thúc đẩy phát triển năng lượng sạch, góp phần thực hiện mục tiêu Net Zero vào năm 2050.

Trong khi đó, dự án khu đô thị phường Sông Trí, diện tích rộng hơn 84 ha, sẽ được phát triển thành đô thị hiện đại, đồng bộ hạ tầng, đáp ứng nhu cầu nhà ở và nâng cao chất lượng dịch vụ cho chuyên gia, công nhân và người dân trong khu vực.

Ông Phạm Nhật Quân Anh cam kết doanh nghiệp sẽ tiếp tục nỗ lực để bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn và tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn môi trường trong quá trình triển khai. Ông cũng kỳ vọng các dự án sẽ nhanh chóng mang lại hiệu quả rõ rệt, trở thành động lực tăng trưởng quan trọng của Hà Tĩnh trong thời gian tới.

Ngoài các công trình triển khai bởi Vingroup, tỉnh Hà Tĩnh cũng khởi công 2 công trình có ý nghĩa về văn hóa và phát triển đô thị bao gồm: dự án Đầu tư xây dựng Bảo tàng Hà Tĩnh (phường Thành Sen) với tổng mức đầu tư 305 tỷ đồng , do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị Hà Tĩnh làm chủ đầu tư; và Khu đô thị mới Xuân Thành giai đoạn 1 (xã Tiên Điền) do Công ty CP Đầu tư phát triển Harumi làm chủ đầu tư, trị giá 424 tỷ đồng .

Với tổng nguồn vốn trên 128.000 tỷ đồng , 6 dự án quy mô lớn trên lĩnh vực năng lượng, công nghiệp và đô thị này khi đi vào hoạt động được kỳ vọng tạo cú hích đưa kinh tế - xã hội Hà Tĩnh phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Tác giả: Lam Như

Nguồn tin: znews.vn