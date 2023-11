Nữ ca sĩ Việt diện áo "trong suốt" đi ăn cưới, mặc đẹp mà nhìn ảnh “muốn giận”

Trong những ngày gần đây, đám cưới Puka và Gin Tuấn Kiệt nhận được rất nhiều chú ý của công chúng. Vừa qua, cặp đôi tiếp tục tổ chức tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và mời nhiều bạn bè đồng nghiệp đến chung vui. Sở hữu hình thể đẹp cùng đường cong nóng bỏng, Tóc Tiên nhận được nhiều lời khen khi chọn cho mình bộ cánh ôm sát, áo trong suốt với chi tiết cúp ngực trái tim lạ mắt, phù hợp với không khí tiệc cưới. Từ những clip của "team qua đường", có thể thấy cô nàng trông vô cùng cuốn hút, hợp thời trang.

Tóc Tiên xuất hiện trong đám cưới Puka - Gin Tuấn Kiệt.

Song điều mà làm khán giả cảm thấy vừa tiếc nuối vừa buồn cười là những tấm ảnh chụp vội đang được lan tỏa trên mạng xã hội. Trong đó, Tóc Tiên trông không đẹp như bên ngoài, phần trang điểm cũng bị "cháy sáng", nhiều fan mong đợi bà xã Hoàng Touliver sớm "xả" những hình ảnh đẹp từ buổi tiệc cưới để thỏa sức ngắm.

Hình ảnh chụp vội được chia sẻ trên các trang mạng xã hội không được lòng fan, hi vọng cô nàng sớm tung những bức ảnh "long lanh" với outfit này.

Sở hữu hình thể quyến rũ do thường xuyên tập luyện thể thao, không hề khó hiểu khi nữ ca sĩ hay ưu ái các thiết kế gợi cảm, tôn dáng. Nhiều bộ cánh mà có thể nói, nếu không phải Tóc Tiên hiếm có ai mặc đẹp được như vậy.

Tóc Tiên có gu thời trang hợp mốt, tiệm cận xu hướng.

Cả cô và chồng đều chăm chỉ tập tành nên sở hữu các số đo ấn tượng.

Với streetstyle cá nhân, giọng ca "Có ai thương em như anh" rất thích phong cách kiệm vải, cô thường chọn mặc các dáng áo croptop, khoe được vòng eo săn chắc nổi múi cùng vòng 1 quyến rũ. Trong khi đó khi tham dự sự kiện, các kiểu váy áo đơn giản, chú trọng vào đường cắt may và chất liệu là trang phục nữ ca sĩ nhắm đến.

Bộ cánh đan dây làm chi tiết chính cực kỳ thú vị.

Cô nàng thu hút ánh nhìn với set đồ tông màu rực rỡ, khoe trọn vòng eo quyến rũ.

Có lần trở thành điểm nhấn giữa đám đông cùng mẫu áo ôm sát tông màu da.

Dù phóng khoáng trong phong cách nhưng Tóc Tiên cũng tự nhận bản thân biết nhìn nhận, lựa chọn những gì phù hợp với chính mình. Cô chia sẻ: 'Tiên không mặc mini skirt siêu ngắn dù nhìn rất đẹp, rất sexy nhưng có lẽ không phù hợp. Tiên sợ bị rơi vào cái bẫy “cưa sừng làm nghé”. Mặc dù luôn ủng hộ những thứ mới và hay ho nhưng phải phù hợp. Thời trang cũng như người yêu, dù có đẹp đến mấy mà không hợp thì cũng không thành đôi được'.

Tóc Tiên biết lựa chọn những gì phù hợp với bản thân.

Khi đi sự kiện, người đẹp ưu ái váy áo cắt xẻ, sang trọng mà vẫn quyến rũ.

Tác giả: Hồng Sen

Nguồn tin: nguoiduatin.vn