Biệt thự triệu đô của nữ NSƯT giàu nhất nhì làng sân khấu cải lương

NSƯT Ngọc Huyền (tên thật Vũ Hà Ngọc Huyền, sinh năm 1970) là một trong những nữ NSƯT giàu có nhất nhì trong làng sân khấu cải lương. Ảnh: Internet
Ở tuổi 55, nữ nghệ sĩ có cuộc sống giàu sang, viên mãn trong biệt thự giá hơn 2 triệu USD (46 tỷ đồng) tại Mỹ. Ảnh: FBNV
Không gian sống của gia đình Ngọc Huyền rộng rãi, thoáng đãng. Ảnh: FBNV
Nội thất không quá hào nhoáng nhưng đầy đủ tiện nghi và ấm cúng. Ảnh: FBNV
Ở khuôn viên nhỏ phía trước căn biệt thự, nữ nghệ sĩ trồng một số loại hoa, cây cảnh như hoa hồng, sen đá... Ảnh chụp màn hình
Phía sau nhà là khu vườn rộng trồng đầy đủ các loại cây ăn quả như bưởi, cam, quýt, thanh long, chanh...Ảnh chụp màn hình
Những giống cây của Việt Nam nhưng vẫn phát triển tươi tốt trên đất Mỹ. Ảnh chụp màn hình
Ngay lối vào nhà, nghệ sĩ Ngọc Huyền treo nhiều ảnh thời trẻ. Ảnh chụp màn hình
Phòng khách có gam màu sữa, nâu nhạt trang nhã. Ảnh: chụp màn hình Youtube
Con gái NSƯT Ngọc Huyền chụp ảnh bên cầu thang trắng, bậc gỗ. Ảnh: FBNV
