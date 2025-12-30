MC Diễm Quỳnh hé lộ về VTV Countdown 2026, dàn sao "khủng" góp mặt

Nhà báo, MC Đặng Diễm Quỳnh – Phó Trưởng ban Văn nghệ, Đài Truyền hình Việt Nam cho biết, VTV Countdown 2026 không chỉ là một chương trình chào đón năm mới mà còn là không gian để lan tỏa những giá trị tích cực, tiếp thêm năng lượng tinh thần cho xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ, trước thềm một năm mới với nhiều kỳ vọng.

MC Diễm Quỳnh.

Khác với các chương trình giải trí thuần túy, Đại nhạc hội đặc biệt VTV Countdown 2026 được xây dựng theo cấu trúc cảm xúc xuyên suốt thay vì chia thành các chặng thời gian rời rạc. Mỗi tiết mục âm nhạc, mỗi phóng sự ngắn đều được đặt trong một tổng thể thống nhất, tạo nên dòng chảy tự nhiên từ nhìn lại – chiêm nghiệm – lan tỏa cảm hứng – hướng tới tương lai.

Các phóng sự được thực hiện tại nhiều địa phương trong và ngoài nước, phản ánh sinh động đời sống xã hội, những thành tựu nổi bật và câu chuyện truyền cảm hứng của con người Việt Nam trong năm qua. Nhờ đó, Countdown trở thành một bản tổng kết mềm, giàu tính nhân văn và thời sự về tinh thần Việt Nam đương đại.

Đại nhạc hội đặc biệt VTV Countdown 2026 tiếp tục là điểm nhấn âm nhạc của đêm giao thừa với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như: NSND Quang Thọ, ca sĩ Tùng Dương, Đức Phúc, Văn Mai Hương, Lâm Bảo Ngọc, Trang Pháp, nguyễn Hùng, Strong Trọng Hiếu, Hoàng Hải... Những bản phối mới, cách dàn dựng hiện đại và sự kết hợp đa thế hệ sẽ mang đến không gian âm nhạc vừa sôi động, vừa lắng đọng, phản ánh diện mạo một nền âm nhạc Việt Nam đang phát triển đa chiều.

NSND Quang Thọ song ca cùng hậu bối.

Nhiều tiết mục âm nhạc hoành tráng hứa hẹn sẽ khiến sân khấu Đại nhạc hội đặc biệt VTV Countdown 2026 bùng nổ.

Nhà báo Nguyễn Vọng Ngàn – Trưởng ban Văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam cho biết: "Trước rất nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, cũng như những dấu mốc quan trọng của Đài Truyền hình Việt Nam, chúng tôi đã cân nhắc kỹ lưỡng và quyết định lựa chọn chủ đề VTV Countdown 2026 là 'Tự hào Việt Nam' – một cách để khẳng định tinh thần 'Tôi là người Việt Nam' trong thời khắc chuyển giao năm mới".

Theo nhà báo Nguyễn Vọng Ngàn, chương trình tiếp tục duy trì các điểm cầu truyền hình trực tiếp tại nhiều trung tâm, thành phố lớn, phản ánh không khí rộn ràng, tưng bừng của người dân cả nước trong đêm giao thừa. Đây cũng là tổ hợp trường quay được đầu tư đồng bộ, ứng dụng công nghệ hiện đại, nhằm mang đến cho khán giả một chương trình nghệ thuật hấp dẫn, giàu cảm xúc và xứng đáng với kỳ vọng.

Đại nhạc hội đặc biệt VTV Countdown 2026 – "Tự hào Việt Nam" không chỉ là chương trình chào năm mới, mà còn là điểm hẹn văn hóa – tinh thần, nơi mỗi người Việt có thể nhìn lại một năm đã qua bằng niềm tự hào và sẵn sàng bước vào năm 2026 với niềm tin, khát vọng và năng lượng mới. Đại nhạc hội đặc biệt VTV Countdown 2026 do Ban Văn nghệ – Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện với sự chung tay của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội.

Tác giả: An Yên

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn