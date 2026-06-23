Nóng: Sấm sét làm tê liệt trận Pháp - Iraq

Sự cố bắt đầu từ phút 35, khi mưa lớn bất ngờ đổ xuống Philadelphia Stadium, thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania sáng 23/6 (giờ Hà Nội).

Trên các khán đài không mái che, hàng nghìn khán giả vội khoác áo mưa, ôm đồ đạc chạy tìm chỗ trú trong gió mạnh.

Trận đấu vẫn được duy trì đến hết hiệp 1, nhưng cơn giông không hề dịu xuống. Ngay sau tiếng còi nghỉ, hệ thống loa sân vận động phát cảnh báo về thời tiết nguy hiểm, yêu cầu người hâm mộ rời khán đài để vào khu vực an toàn.

Hiệp 2 vì thế không thể bắt đầu đúng kế hoạch. Ban đầu, trận đấu chỉ được thông báo lùi 15 phút, song quãng nghỉ sau đó kéo dài đã hơn 1 tiếng đồng hồ và cảnh báo thời tiết tại Philadelphia chưa được gỡ bỏ.

Sự cố xảy ra dù thời tiết từng gây lo lắng từ nhiều giờ trước. Mưa lớn và sét trong khu vực khiến cổng sân phải mở muộn khoảng 30 phút, người hâm mộ được khuyến cáo chưa nên đến sân, còn nhân viên bên trong cũng phải tìm nơi trú ẩn.

Bầu trời có lúc hửng sáng trước giờ bóng lăn, làm giảm bớt lo ngại về mưa giông. Tuy nhiên, thời tiết xấu quay lại sớm hơn dự báo, đẩy trận đấu vào tình thế hỗn loạn ngay trong hiệp 1.

Theo quy trình an toàn, FIFA theo dõi sát diễn biến thời tiết. Chỉ cần sét xuất hiện trong phạm vi khoảng 13 km quanh sân, trận đấu phải lập tức dừng để bảo đảm an toàn cho cầu thủ, khán giả và các nhân viên làm nhiệm vụ.

Đây là trận thứ 42 trong tổng số 104 trận tại World Cup 2026, đồng thời là cuộc so tài đầu tiên của giải bị gián đoạn trực tiếp bởi thời tiết khắc nghiệt ở khu vực Bắc Mỹ.

Trước khi cơn mưa phá vỡ nhịp độ, Kylian Mbappe đã đưa Pháp vượt lên ở phút 14 từ đường kiến tạo của Michael Olise. Pha lập công nâng thành tích của Mbappe tại các vòng chung kết World Cup lên 15, tiếp tục bám đuổi cột mốc 18 của Lionel Messi.

Theo cảnh báo địa phương, gió mạnh có thể kéo dài đến 5h45 ngày 23/6 (giờ Hà Nội). Các đài truyền hình dự kiến cầu thủ sẽ khởi động lại vào khoảng 5h40, trước khi trận đấu có thể nối lại lúc 6 giờ hoặc muộn hơn.

Pháp đang dẫn Iraq 1-0 khi trận đấu bị gián đoạn.

Tác giả: Như Yên

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn