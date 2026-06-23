Đức trả giá cực đắt cho tấm vé knock-out World Cup 2026

Ngôi sao sinh năm 1999 dính chấn thương nghiêm trọng trong hiệp 1 trận Đức ngược dòng hạ Bờ Biển Ngà 2-1 ở lượt trận thứ hai bảng E hôm 21/6 (giờ Hà Nội).

Kết quả kiểm tra vào hôm sau xác định trung vệ tuyển Đức bị rách dây chằng bên trong cổ chân trái, dự kiến phải xa sân cỏ trong vài tháng, đồng nghĩa chia tay giải đấu đang diễn ra tại Bắc Mỹ.

Nhân viên y tế chăm sóc cho trung vệ Nico Schlotterbeck trong hiệp một trận Đức thắng ngược Bờ Biển Ngà 2-1 ở lượt trận thứ 2 bảng E World Cup 2026.

Đây là tổn thất nặng nề với tuyển Đức đúng vào lúc họ đang lấy lại khí thế. Chiến thắng ngược dòng trước Bờ Biển Ngà đưa “Cỗ xe tăng” trở lại vòng knock-out World Cup lần đầu sau 12 năm.

Trung vệ Schlotterbeck với khả năng phát động bóng từ tuyến dưới, đóng vai trò quan trọng trong cách vận hành lối chơi của tuyển Đức dưới sự dẫn dắt của HLV Julian Nagelsmann.

Chúng tôi nhớ Schlotti rất nhiều trên sân, nhất là bởi khả năng triển khai bóng xuất sắc. Nếu không bị chấn thương thì đây có thể là World Cup của cậu ấy”, HLV Nagelsmann tiếc nuối.

Theo quy định của giải, tuyển Đức không thể gọi thêm cầu thủ thay Schlotterbeck khi World Cup đã khởi tranh.

Trong tay chiến lược gia Nagelsmann vẫn còn Jonathan Tah, Antonio Ruediger, Waldemar Anton và Malick Thiaw cho hàng thủ. Tuy nhiên, việc mất một trung vệ thuận chân trái, giàu khả năng luân chuyển bóng rõ ràng sẽ làm xáo trộn các tính toán của tuyển đội bóng châu Âu này.

Trung vệ Schlotterbeck sẽ tạm thời ở lại cùng đội tuyển Đức tại Mỹ. Sự hiện diện của anh bên ngoài sân cỏ có thể giúp ích cho tập thể, nhưng không thể bù đắp khoảng trống chuyên môn mà anh để lại.

Tác giả: Như Yên

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn