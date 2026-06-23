Messi phá kỷ lục tuyệt đối tại World Cup 2026

Argentina đánh bại Áo 2-0 tại Dallas Stadium (Mỹ) ở lượt trận thứ 2 bảng J World Cup 2026. Lionel Messi ghi cả 2 bàn ở các phút 38 và 90+5, giúp đội đương kim vô địch có 6 điểm tuyệt đối và chắc suất vào vòng 32 đội.

Trận đấu được nhớ đến nhiều hơn bởi dấu mốc lịch sử của chân sút sẽ đón sinh nhật lần thứ 39 vào ngày 24/6. Sau cú hat-trick vào lưới Algeria ở lượt đầu, thủ quân Argentina đã chạm mốc 16 bàn World Cup, san bằng thành tích của huyền thoại Miroslav Klose.

Cú đúp vào lưới Áo giúp Messi độc chiếm kỷ lục ghi bàn tại World Cup, hơn cựu danh thủ Klose 2 pha lập công.

Lionel Messi hiện là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại tại World Cup.

Lionel Messi lập kỷ lục với các bàn thắng thứ 17 và 18 trong trận Argentina thắng Áo 2-0.

Đáng chú ý, Messi từng bỏ lỡ quả phạt đền ở đầu trận. Tuy nhiên, chủ nhân 8 Quả bóng Vàng vẫn biết cách trở lại vào đúng thời điểm Argentina cần một khác biệt.

Hai bàn thắng trước Áo cũng đưa Messi lên 5 bàn tại World Cup 2026. Hành trình của Argentina vì thế tiếp tục được dẫn dắt bởi một thủ lĩnh vẫn giữ nguyên bản năng quyết định trận đấu, dù đã đi qua phần lớn sự nghiệp.

Quan trọng hơn, thắng lợi này giúp Argentina giải tỏa áp lực vòng bảng. Với 6 điểm sau 2 trận, thầy trò HLV Lionel Scaloni chắc chắn có vé vào vòng knock-out.

Đội bóng Nam Mỹ chỉ cần hòa Jordan ở lượt cuối để bảo đảm vị trí dẫn đầu, trong khi thất bại có thể khiến họ phải tính đến các chỉ số phụ nếu Áo cũng thắng Algeria.

Theo lịch thi đấu lượt cuối bảng J, Argentina gặp Jordan, còn Áo đối đầu Algeria, đều lúc 9h ngày 28/6 (giờ Hà Nội).

Tác giả: Như Yên

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn