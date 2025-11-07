Nông dân Nghệ An kiếm tiền tỷ nhờ nuôi gà trong 'chuồng lạnh'

Trang trại gà của ông Trần Xuân Sơn. (Ảnh: Phạm Tâm)

Thoát nghèo nhờ mô hình nuôi gà

Xã Nghĩa Hưng (Nghệ An) vốn được biết đến là vùng trồng mía nguyên liệu truyền thống. Thế nhưng, diện tích đất canh tác hạn chế, giá mía bấp bênh khiến nhiều hộ dân không mặn mà với cây trồng này.

Trong khi phần lớn nông dân chọn cách "an phận”, thì ông Trần Xuân Sơn (SN 1972, trú tại xã Nghĩa Hưng) lại quyết định đi một con đường hoàn toàn khác, nuôi gà đẻ trứng để làm giàu.

Năm 2001, với số vốn vỏn vẹn 50 triệu đồng vay mượn từ ngân hàng và người thân, vợ chồng ông Sơn mạnh dạn xây chuồng rộng 300m2, nuôi thử 800 con gà.

Tuy nhiên, thiếu kinh nghiệm, lại gặp dịch bệnh, đàn gà chết dần khiến ông gần như trắng tay. "Lúc đó, tôi thực sự nản. Tiền vay chưa trả hết, trong nhà chẳng còn gì ngoài nợ nần", ông Sơn nhớ lại.

Khó khăn chưa dừng lại ở đó. Đến năm 2004, dịch cúm gia cầm lan rộng, ông phải "chạy dịch" đưa cả đàn gà vào rừng để tránh lây lan. Suốt hơn một tháng, gà không bán được, trứng cũng chẳng ai mua. Cả nhà phải ăn trứng luộc, trứng trộn ngô, sắn qua ngày.

Thế nhưng, khi dịch bệnh qua đi, giá trứng bất ngờ tăng cao, đàn gà 800 con đẻ đều đặn giúp ông thu hồi vốn, có lãi và thêm niềm tin vào hướng đi của mình.

Ông Trần Xuân Sơn là Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025.

Không chịu dừng lại ở đó, ông Sơn bắt đầu học hỏi bài bản. Ông theo học lớp sơ cấp thú y, tham gia các khóa tập huấn chăn nuôi, đọc sách, tìm hiểu trên Internet và đến tận nơi tham quan các mô hình chăn nuôi hiệu quả.

Từ quan sát thực tế, ông Sơn nhận ra một điều, muốn phát triển chăn nuôi quy mô lớn thì phải có quỹ đất tập trung. Tuy nhiên, đất của gia đình lại nằm rải rác khắp nơi, mỗi thửa chỉ vài sào. Vậy là ông nghĩ đến chuyện tự dồn điền đổi thửa, một việc khi ấy còn rất mới mẻ ở địa phương.

Ông Sơn đi từng nhà, kiên nhẫn thuyết phục từng hộ đổi đất để có được khu liền thửa, thuận tiện cho sản xuất. Nhiều người lúc đầu nghi ngại, nhưng thấy ông chân thành, kiên trì, cuối cùng ai nấy cũng đồng ý.

Sau nhiều tháng trời, ông Sơn đã gom được 0,6ha đất tập trung, nền móng cho trang trại gà hiện đại sau này.

Đến năm 2014, trong khi đa phần người dân vẫn nuôi gà theo kiểu chuồng truyền thống, ông Sơn một lần nữa khiến cả vùng ngạc nhiên khi đầu tư 1.000m2 chuồng lạnh (chuồng khép kín, sử dụng hệ thống làm mát để kiểm soát nhiệt độ), nuôi 5.000 con gà đẻ trứng.

"Nhiều người bảo tôi liều, nhưng tôi tin mình đi đúng hướng. Chuồng lạnh giúp kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm, hạn chế bệnh tật, gà khỏe mạnh, trứng đều và chất lượng hơn", ông Sơn nói.

Trại gà của ông Sơn sử dụng hệ thống làm mát để kiểm soát nhiệt độ.

Sự khác biệt tạo nên thành công

Sau hơn 20 năm gắn bó, trang trại gà mang tên Lương Sơn của ông Trần Xuân Sơn giờ đây là mô hình chăn nuôi hiện đại hàng đầu của tỉnh Nghệ An. Từ 1.000m2 ban đầu, ông mở rộng quy mô lên hơn 3.000m2 chuồng lạnh, nuôi khoảng 23.000 con gà, trong đó, 17.000 con đẻ trứng đều đặn mỗi ngày.

Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật, mỗi năm trang trại của ông cho sản lượng gần 3,9 triệu quả trứng, mang lại doanh thu 10 - 11 tỷ đồng, lợi nhuận ròng từ 1,5 - 2,5 tỷ đồng. Ngoài ra, ông Sơn còn bán ra thị trường khoảng 8.000 con gà thịt cùng 120 tấn phân hoai mục mỗi năm.

Không chỉ chạy theo sản lượng, ông Sơn đặc biệt chú trọng đến chất lượng và an toàn thực phẩm. Trong khẩu phần ăn của gà, ông sử dụng chế phẩm thảo dược, men vi sinh để tăng đề kháng, hạn chế kháng sinh.

Nhờ đó, trứng gà của trang trại có hàm lượng dinh dưỡng cao, giảm cholesterol và không tồn dư thuốc kháng sinh. Chính sự khác biệt này đã giúp trứng gà Lương Sơn được chứng nhận VietGAP năm 2024 và đạt OCOP 3 sao từ cuối năm 2023.

Từ khi có thương hiệu, sản phẩm của ông Sơn không chỉ tiêu thụ mạnh trong tỉnh mà còn được khách hàng ở các tỉnh lân cận đặt mua thường xuyên. Ông tận dụng mạng xã hội, tham gia các hội chợ và triển lãm nông sản để quảng bá, đưa trứng sạch đến tay người tiêu dùng một cách trực tiếp.

Mỗi năm trại gà của ông sơn xuất bán gần 4 triệu quả trứng.

Không chỉ làm giàu cho gia đình, ông Sơn còn tạo việc làm thường xuyên cho 7 lao động địa phương với thu nhập 5,2 - 5,5 triệu đồng/tháng, cùng 12 - 14 lao động thời vụ có thu nhập 3 - 3,5 triệu đồng/tháng.

Ông Sơn còn hỗ trợ các hộ nghèo trong xã về con giống, thức ăn và hướng dẫn kỹ thuật phòng chống dịch bệnh, xử lý chất thải, xây dựng chuồng trại hợp lý. Nhờ đó, nhiều hộ dân trong vùng thoát nghèo nhờ học theo mô hình của ông, hình thành phong trào chăn nuôi hiện đại, an toàn và hiệu quả.

Năm 2025, ông Sơn vinh dự được bình chọn là "Nông dân Việt Nam xuất sắc", phần thưởng xứng đáng cho một người nông dân dám nghĩ, dám làm, sẻ chia vì cộng đồng.

