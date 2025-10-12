Nuôi con có hương vị thơm ngon đặc trưng, nông dân Nghệ An 'hốt bạc'

Mô hình nuôi chồn hương của anh Phạm Viết Phi. (Ảnh: Phạm Tâm)

Thu tiền tỷ nhờ nuôi chồn hương

Chồn hương là loài động vật hoang dã, thịt của chúng có hương vị thơm ngon đặc trưng và giá trị dinh dưỡng cao nên rất được người tiêu dùng ưa chuộng.

Nắm bắt nhu cầu này, mô hình chăn nuôi thương phẩm loài vật này ngày càng trở nên phổ biến. Tại phường Vinh Phú (Nghệ An), trang trại nuôi chồn hương của anh Phạm Viết Phi (SN 1989) là một điểm sáng trong phát triển kinh tế.

Năm 2022, sau khi tham quan một số mô hình, anh Phi nhận thấy chồn hương là loài vật dễ nuôi, đầu ra khá ổn định, thu nhập cao nên anh quyết định đầu tư.

Nghĩ là làm, anh Phi mạnh dạn đầu tư gần 1 tỷ đồng để xây dựng hệ thống chuồng trại hiện đại và mua chồn hương giống.

Khu vực chuồng trại được anh xây dựng khoa học, đảm bảo mát mẻ vào mùa hè và ấm áp khi đông về. Mỗi con chồn được nuôi trong một ô chuồng riêng biệt bằng kim loại, sạch sẽ và thuận tiện cho việc theo dõi, chăm sóc.

Theo anh Phi, chi phí thức ăn cho mỗi con chồn chỉ khoảng 2.000 - 3.000 đồng/ngày, với thực đơn chủ yếu là chuối và cá nấu chín. Một yếu tố quan trọng là phải giữ vệ sinh chuồng trại sạch sẽ để phòng ngừa dịch bệnh.

"Cần phải hiểu rõ tập tính của loài động vật này, đặc biệt khi chồn hương sinh sản cần giữ không gian yên tĩnh. Khi con non đã khỏe thì tách ra để nuôi riêng nhằm dễ quản lý", anh Phi bật mí.

Mỗi cá thể chồn được anh Phi nuôi trong lồng sắt riêng biệt.

Nhờ sự đầu tư bài bản, trang trại của anh Phi mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Hiện tại, trang trại có hơn 150 con chồn hương, mỗi năm chồn mẹ đẻ 2 lứa, mỗi lứa từ 3-5 con.

Chỉ sau khoảng 3 tháng, chồn con có thể xuất bán làm giống với giá từ 12-13 triệu đồng/cặp.

Anh Phi cho biết, hiện nay, nhu cầu của khách hàng trên địa bàn tỉnh Nghệ An về chồn giống đang tăng cao. Dự kiến năm nay, anh sẽ xuất bán ra thị trường khoảng 150 con giống, thu về gần 1 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, chồn hương thương phẩm cũng được các nhà hàng cao cấp săn đón với giá từ 1,4 - 1,5 triệu đồng/kg, khiến vấn đề đầu ra không còn là nỗi lo.

Với tầm nhìn xa, anh Phi đang lên kế hoạch mở rộng chuồng trại, đồng thời sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm cho những ai muốn khởi nghiệp với mô hình này.

"Không chỉ nắm vững kỹ thuật, người nuôi còn phải hiểu rõ các quy định của pháp luật. Quá trình nuôi từ khi nhập giống đến lúc xuất bán, hay khi xảy ra dịch bệnh cũng phải khai báo với cơ quan chức năng để quản lý, kiểm soát", anh Phi chia sẻ thêm.

Anh Phi đánh giá chồn hương là loài dễ nuôi, đầu ra ổn định.

"Mỏ vàng" từ động vật hoang dã

Tại xã Bạch Ngọc, câu chuyện khởi nghiệp của anh Phan Văn Hoàng (SN 1990) cũng là một minh chứng cho hiệu quả của mô hình nuôi chồn hương.

Trở về quê hương sau nhiều năm làm việc ở nước ngoài, anh Hoàng quyết định khởi nghiệp. Nhận thấy tiềm năng từ mô hình nuôi chồn hương, anh mạnh dạn đầu tư 5 tỷ đồng để xây dựng một khu trang trại hiện đại và nhập về 240 con chồn giống sinh sản.

Nhận thức rõ chồn hương là động vật hoang dã thuộc nhóm IIB, anh Hoàng đặc biệt chú trọng đến các thủ tục pháp lý. Ngay từ đầu, anh chủ động làm việc với cơ quan chức năng để đăng ký mô hình theo đúng quy định. Đến năm 2024, trang trại của anh chính thức đi vào hoạt động.

Chia sẻ kinh nghiệm, anh Hoàng cho biết, con giống phải khỏe mạnh, nhanh nhẹn, không bệnh tật và được mua từ các trại uy tín. Chất lượng con giống quyết định đến 50% thành công.

Theo anh, chồn hương dễ nuôi nếu đảm bảo môi trường yên tĩnh, sạch sẽ và chế độ ăn hợp lý. Thức ăn chủ yếu là cơm, cháo, chuối, trứng, thịt, cá... được thay đổi luân phiên.

Mỗi con chồn được nuôi riêng trong ô rộng khoảng 1m2, được giữ khô ráo, thông thoáng và có hệ thống thoát nước tốt.

Ngoài ra, việc vệ sinh, khử khuẩn chuồng trại và tẩy giun định kỳ là yếu tố quan trọng giúp đảm bảo sức khỏe đàn chồn.

Chồn hương thịt có giá từ 1,4 đến 1,5 triệu đồng/kg.

Hiện tại, trang trại của anh Hoàng có quy mô lên đến 700 ô chuồng với 500 cá thể. Với giá bán chồn giống khoảng 10 triệu đồng/cặp và chồn thịt 1,5 triệu đồng/kg. Sau khi trừ chi phí, mỗi năm gia đình anh thu lãi hàng trăm triệu đồng.

Thành công từ mô hình này nhận được sự đánh giá cao từ chính quyền địa phương. Ông Đặng Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND xã Bạch Ngọc, cho biết mô hình nuôi chồn hương của anh Hoàng là một trong những điển hình tiêu biểu về phát triển kinh tế hộ gia đình.

Theo ông Bảy, chính quyền địa phương luôn khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để các mô hình nông nghiệp giá trị cao, sáng tạo được phát triển và nhân rộng.

Đáp ứng nhu cầu thị trường, mô hình nuôi chồn hương đang mở ra một hướng đi đầy triển vọng, giúp chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp và nâng cao thu nhập cho người dân. Sự thành công của anh Phi và anh Hoàng là nguồn cảm hứng, cho thấy người nông dân hoàn toàn có thể làm giàu bền vững ngay trên chính quê hương mình.

Tác giả: Phạm Tâm



Nguồn tin: giaoducthoidai.vn