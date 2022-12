Nỗi lo của Ngô Thanh Vân

Chỉ còn vài ngày nữa là năm 2022 chính thức khép lại. Thế nhưng thị trường điện ảnh lại sôi động hơn bao giờ hết trước sự đổ bộ của bom tấn Avatar: The Way of Water. Bên cạnh đó, khán giả yêu phim Việt cũng được thưởng thức hai dự án đầu tư lớn là Thanh Sói: Cúc Dại Trong Đêm (Ngô Thanh Vân đạo diễn) và Đảo độc đắc: Tử mẫu thiên linh cái (Lê Bình Giang đạo diễn).

Hai tác phẩm trên đều do ê-kíp tên tuổi đảm nhận, quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng, ra rạp với hy vọng vực dậy doanh thu cho phim Việt sau thời gian dài thua lỗ. Vì lý do khác nhau, ê-kíp quyết định dời lịch chiếu phim nhiều lần. Cuối cùng, việc hai phim đối đầu trực tiếp là điều không ai mong đợi, cũng hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch vạch sẵn từ đầu.

Thanh Sói “đánh úp”

Mặc dù được lên lịch phát hành trước đó rất lâu, Thanh Sói lại không thể ra rạp đúng như kế hoạch ban đầu. Thậm chí, có tin đồn cho rằng phim bị cấm chiếu vĩnh viễn vì những yếu tố nhạy cảm, khó có thể khắc phục trong khâu biên tập, hậu kỳ.

Thanh Sói là một dự án phim hành động được chờ đợi từ lâu.

Là dự án do Ngô Thanh Vân đạo diễn và sản xuất, Thanh Sói gây chú ý ngay từ khi công bố những thông tin đầu tiên. Đơn giản vì đây là phần ngoại truyện (spin off) của Hai phượng – tác phẩm hành động từng khuynh đảo phòng vé với tổng doanh thu hơn 200 tỷ đồng, hiện đứng thứ hai trong danh sách phim Việt ăn khách nhất mọi thời.

Trước đó, một số dự án hành động trong nước có chất lượng thấp, nhận nhiều ý kiến đánh giá tiêu cực từ phía khán giả, dẫn đến thua lỗ nặng nề khi ra mắt. Vì vậy sự xuất hiện của Thanh Sói chắc chắn ít nhiều giải tỏa “cơn khát” phim hành động Việt.

Từ phần hình ảnh hậu trường, trailer cho đến tên tuổi ê-kíp đủ sức bảo chứng cho một tác phẩm hành động chất lượng, được đầu tư chỉn chu. Các gương mặt trẻ như Đồng Ánh Quỳnh, Rima Thanh Vy, Tóc Tiên cũng nhận được sự kỳ vọng từ phía khán giả. Nhiều ý kiến mong đợi họ có thể hóa thân xuất sắc, tạo nên thế hệ đả nữ mới cho phim Việt.

Sau khi dời lịch, rốt cuộc ê-kíp Thanh Sói quyết định tiếp tục đẩy phim ra rạp chiếu sớm hơn 1 tuần so với dự kiến. Đây là nước cờ hoàn toàn có tính toán, bởi lẽ nếu chiếu đúng lịch thì tác phẩm không có thêm lợi thế. Nếu dời lịch trễ hơn, dự án có khả năng sẽ phải cạnh tranh với loạt phim chiếu Tết gồm Nhà bà Nữ (đạo diễn Trấn Thành), Chị chị em em 2 (đạo diễn Vũ Ngọc Đãng) hay Siêu lừa gặp siêu lầy (đạo diễn Võ Thanh Hòa).

Thanh Sói dời lịch là một nước cờ có tính toán.

Bản thân đạo diễn Ngô Thanh Vân cũng phải lên tiếng về sự thay đổi bất ngờ trong khâu phát hành. Nữ diễn viên kiêm đạo diễn thừa nhận “đúng về lý nhưng sai về tình”. Song, hướng đi của ê-kíp cũng khá liều lĩnh vì ngày phát hành lại trùng với thời điểm bom tấn Avatar: The Way of Water đang oanh tạc phòng vé toàn cầu. Như vậy, dự án vừa phải vất vả cạnh tranh với phim ngoại, lại vừa trở thành đối thủ trực tiếp với một phim nội khác.

Đảo Độc Đắc không thua thiệt

Nếu Thanh Sói hấp dẫn bởi những màn rượt đuổi, đánh đấm đậm chất phim hành động, Đảo độc đắc lại lôi cuốn bởi câu chuyện mang màu sắc kinh dị, rùng rợn và lồng ghép nhiều yếu tố tâm linh.

So với Thanh Sói, tác phẩm cũng không hề lép vế. Đây là phần tiếp theo của Thiên linh cái - Thất Sơn tâm linh (2019) – phim kinh dị từng đạt doanh thu ấn tượng, thu về hơn 47 tỷ đồng khi ra mắt. Hơn nữa, ê-kíp thực hiện phần đầu được giữ nguyên gồm đạo diễn Lê Bình Giang, hai nhà sản xuất Lê Thanh Phong và Nguyễn Cao Tùng, hứa hẹn tạo nên cú nổ tại phòng vé.

Phần hai còn quy tụ nhiều diễn viên nổi tiếng như Sam, Trần Phong, Trần Nghĩa, Minh Dự, Phương Lan,... Đặc biệt, Hoa hậu Tiểu Vy là nhân tố khiến khán giả tò mò nhất khi cô có màn chạm ngõ điện ảnh đầu tiên trong một phim kinh dị.

Xét về độ đầu tư và dàn diễn viên, phim kinh dị Đảo độc đắc không hề thua kém Thanh Sói.

Theo số liệu từ Box Office Vietnam – Đơn vị thống kê doanh thu phòng vé độc lập, số suất chiếu cuối tuần của Đảo độc đắc là 2.213 suất, có phần thua thiệt so với Thanh Sói (2.886 suất). Thế nhưng, số vé bán ra lại nhỉnh hơn, đạt gần 56.000 vé so với con số 45.000 của phim do Ngô Thanh Vân đạo diễn. Điều đó chứng tỏ phim kinh dị vẫn là một món ăn được khán giả trong nước ưa chuộng, yêu thích hơn hẳn phim hành động.

Đáng tiếc, cả hai vẫn chưa thể nào vượt qua được sức hút của Avatar 2. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng doanh thu hai phim chênh lệch nhau không quá lớn, cụ thể Thanh Sói đạt gần 4,6 tỷ đồng còn Đảo độc đắc nhỉnh hơn với 5,2 tỷ đồng. Doanh thu trong ngày lễ Noel (25/12) của hai phim đều xếp sau Avatar 2, sau cả phim hoạt hình Mèo Đi Hia: Điều Ước Cuối Cùng.

Đây là con số không quá ấn tượng với những dự án có mức đầu tư lớn, nhưng có thể chấp nhận được với thời điểm ra rạp, cũng như tình hình phim Việt ế ẩm hiện nay. Song, kết quả cuối cùng hoàn toàn có thể thay đổi trong tuần thứ 2. Nếu doanh thu không khả quan, rất có thể sẽ có phim phải ra rút rạp sớm vì không trụ được lâu.

Tác giả: Minh Nhật

Nguồn tin: Báo Tiền Phong