Cặp vợ chồng ở Nghệ An về quê nuôi con “ngủ ngày cày đêm” lãi hàng trăm triệu đồng

Mặc dù, đang làm công nhân với mức lương ổn định nhưng vợ chồng anh Hoàng Văn Toàn, SN 1989, và chị Nguyễn Thị Điều, SN 1994, trú tại thôn Bình Minh, phường Quỳnh Mai, tỉnh Nghệ An luôn có mong muốn được về quê nhà làm giàu trên mảnh đất quê hương của mình. Mỗi lần về quê, vợ chồng chị Điều luôn trăn trở vì thời gian gần đây nhiều hộ gia đình bỏ chuồng không vì chăn nuôi manh mún không đạt kinh tế cao.
Trong thời gian làm công nhân, vợ chồng chị Điều lên mạng tìm hiểu về mô hình phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng quê nhà. “Qua thời gian dài tìm hiểu, vợ chồng tôi nhận thấy mô hình nuôi dúi khá mới và phù hợp với điều kiện ở địa phương. Hơn nữa, nguồn thức ăn của loài vật này khá đơn giản nên vợ chồng tìm hiểu kỹ”, chị Điều chia sẻ.
Đến năm 2024, vợ chồng anh Toàn về quê bắt đầu nuôi thử nghiệm 5 cặp dúi giống. Tuy nhiên, thời gian đầu nuôi cũng gặp rất nhiều khó khăn vì chưa có kinh nghệm. Sau đó, nhờ kiên trì học hỏi kỹ thuật từ các cơ sở cung cấp giống và tìm hiểu tập tính của loài vật này anh Toàn để điều chỉnh cách chăm sóc phù hợp.
“Nhận thấy loài dúi thích nghi tốt với môi trường, ít dịch bệnh và có thể tận dụng chuồng trại cũ, gia đình quyết định vay vốn đầu tư quy mô lớn hơn. Vợ chồng tôi vay mượn đầu tư 200 triệu đồng xây dựng trang trại, gần 100 triệu đồng mua con giống. Mặc dù, vay số tiền lớn nhưng vợ chồng tôi tự tin là sẽ thành công ” anh Toàn chia sẻ.
Vì loài dúi ưa nhiệt độ mát từ 17 – 26 độ C nên gia đình anh quyết định đầu tự hệ thống tấm làm mát ở trong chuồng. Hệ thống làm mát này sẽ giúp dúi phát triển nhanh hơn. Ngoài ra, gia đình chị Điều còn lắp thêm quạt để chuồng trại luôn được thông thoáng.
Theo chị Điều tức ăn chủ yếu được tận dụng từ nông nghiệp địa phương như tre, mía, ngô, sắn.... Tổng chi phí thức ăn trung bình mỗi tháng khoảng 2,5 triệu đồng.
Trang trại của vợ chồng chị Điều hiện tại chủ yếu tập trung nuôi dúi sinh sản để bán con giống. Đặc biệt, trong thời kỳ mang thai, dúi được bổ sung thêm ngô ngọt, bột ngô, cơm trộn cùng các loại khoáng chất, vitamin và canxi. Chị Điều cho biết, nuôi dúi không mất thời gian quá nhiều, trung bình mỗi ngày chỉ dành khoảng 1–2 tiếng để kiểm tra chuồng trại và cho dúi ăn vào buổi chiều hoặc tối. Nhưng đối với thời kỳ sinh sản phải người nuôi phải theo dõi thường xuyên hơn để phát hiện dấu hiệu bất thường và xử lý kịp thời.
Theo đó, mỗi con dúi mẹ sinh từ 1–2 lứa mỗi năm, mỗi lứa từ 2–4 con. Dúi sinh ra khoảng 45–50 ngày có thể tách mẹ, đến 60–65 ngày sẽ xuất bán giống.
Hiện giá bán trên thị trường dao động từ 3–4 triệu đồng/cặp và khách hàng chủ yếu đến từ các tỉnh phía Bắc.
Theo chi Điều, năm 2025 gia đình chị xuất bán khoảng 100 cặp dúi giống, sau khi trừ chi phí thu lãi hàng trăm triệu đồng. Và thời điểm hiện tại trang trại có gần 300 con dúi. Trong năm đầu tiên gia đình đã thu hồi vốn, năm thứ hai bắt đầu có lãi và mở rộng quy mô đàn. Thời gian tới, anh chin quyết định mở rộng quy mô và hướng tới nuôi dúi theo hướng hàng hoá.
Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Nguyễn Cảnh Tuỵ - Chủ tịch Hội nông dân phường Quỳnh Mai - cho biết, nuôi dúi là mô hình khá mới nhưng phù hợp điều kiện thực tế ở địa phương. Hiện trên địa bàn phường có một số hộ triển khai mô hình này. Mặc dù chi phí đầu tư ban đầu khá cao so với nhiều mô hình chăn nuôi khác nhưng mô hình nuôi dúi có nhiều ưu điểm như phù hợp điều kiện môi trường, ít dịch bệnh, thức ăn dễ tìm và phù hợp với nông dân địa phương. Đây là mô hình cần được nhân rộng, tuy nhiên, địa phương cũng khuyến cáo người dân không phát triển vội khi chưa nắm vững tập tính và kỹ thuật nuôi loài dúi này.
Nguồn tin: nguoiduatin.vn