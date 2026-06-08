Cặp vợ chồng ở Nghệ An về quê nuôi con “ngủ ngày cày đêm” lãi hàng trăm triệu đồng

Trang trại của vợ chồng chị Điều hiện tại chủ yếu tập trung nuôi dúi sinh sản để bán con giống. Đặc biệt, trong thời kỳ mang thai, dúi được bổ sung thêm ngô ngọt, bột ngô, cơm trộn cùng các loại khoáng chất, vitamin và canxi. Chị Điều cho biết, nuôi dúi không mất thời gian quá nhiều, trung bình mỗi ngày chỉ dành khoảng 1–2 tiếng để kiểm tra chuồng trại và cho dúi ăn vào buổi chiều hoặc tối. Nhưng đối với thời kỳ sinh sản phải người nuôi phải theo dõi thường xuyên hơn để phát hiện dấu hiệu bất thường và xử lý kịp thời.