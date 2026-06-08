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Pháp luật

Lừa vay tiền đáo hạn ngân hàng, chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng

Ngày 8/6, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Cơ quan CSĐT đã thi hành quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Thị Tuyết Nhi (SN 1990, ngụ xã Tiểu Cần) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu, cuối năm 2024, Nhi thiếu nợ 6,3 tỷ đồng và không còn khả năng chi trả nên nảy sinh ý định lừa đảo. Nhi thuê người làm giả các bản hợp đồng vay tín dụng của ngân hàng rồi chụp hình gửi cho người khác nhằm tạo sự tin tưởng khi vay tiền đáo hạn.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định tố tụng đối với bị can Nhi.

Bằng thủ đoạn trên, Nhi vay của bà N.T.D.T. (SN 1993, ngụ xã Song Lộc) và T.T.S.D. (SN 1991, ngụ phường Trà Vinh), với tổng số tiền hơn 18 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.

Đến thời hạn trả tiền, Nhi không thực hiện như cam kết. Hai nạn nhân nghi ngờ bị lừa đảo đã tố cáo đến cơ quan Công an.

Tác giả: Văn Vĩnh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân

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