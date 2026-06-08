Xe ben chở đầy nhựa đường văng khỏi cầu vượt, lật ngang

Khoảng 6h ngày 8/6, xe ben BKS 51D-932.. chở đầy nhựa đường lưu thông trên đường Đỗ Mười, hướng từ TP Hồ Chí Minh đi Đồng Nai.

Xe ben rơi khỏi cầu vượt khi ôm cua.

Khi đến cầu vượt Trạm 2 (phường Tăng Nhơn Phú, TP Hồ Chí Minh), tài xế ôm cua để xe ben rẽ phải thì bất ngờ tông vào hộ lan bằng sắt trên cầu vượt. Cú va chạm mạnh khiến xe ben lao ra khỏi cầu vượt, lật nhào xuống bãi đất trống dưới cầu.

Nhiều vụ lật xe đã xảy ra tại khu vực cầu vượt Trạm 2.

Sự cố xảy ra khiến hàng tấn nhựa đường trên xe đổ tràn trên bãi cỏ, tài xế mắc kẹt trong cabin xe, may mắn chỉ bị xây xát nhẹ.



Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT, Công an TP Hồ Chí Minh) khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân. Xe cứu hộ được điều động đến hiện trường di dời phương tiện, giải tỏa giao thông trên cầu vượt Trạm 2.



Thời gian gần đây, tại khu vực cầu vượt Trạm 2 thường xuyên xảy ra các sự cố xe đầu kéo, xe ben, xe tải bị lật khi ôm cua lên xuống dốc cầu. Các đơn vị chức năng đang khảo sát khu vực này để làm rõ nguyên nhân, hạn chế các vụ việc đáng tiếc như trên.

Tác giả: Anh Thư

Nguồn tin: cand.vn