Cựu thành viên nhóm nhạc đình đám là tiến sĩ nói về cuộc sống ở Mỹ

Mới đây, chương trình Nhịp đập giải trí đã lên sóng với khách mời là ca sĩ Đình Bảo cựu thành viên nhóm AC&M.

Tại chương trình tuần này, Đình Bảo chia sẻ về thói quen sống của mình. Anh nói: "Tôi sinh ra ở Biên Hòa trong một vùng quê nghèo, hẻo lánh, nhà cửa thưa thớt, xa xa mới có một căn nhà.

Đình Bảo

Vì thế, suốt tuổi thơ tôi chỉ đi chơi ngoài đồng, đi bắt dế, bắt chuồn chuồn, bắt cá… Tôi chơi những thứ rất dân dã, thiên nhiên. Dần dần mọi thứ theo tôi vào ký ức, xây dựng nên tính cách, con người tôi.

Từ đó hình thành nên trong tôi tính cách mơ mộng, bay bổng, thích gần gũi thiên nhiên, tìm về những nơi chốn nhiều cây cỏ. Kể cả sau này khi sang Mỹ định cư tôi vẫn thích đi du lịch. Tôi hay đưa con đi dã ngoại, tìm tới nơi nhiều núi non, sông biển để dã ngoại. Tôi thích ở trong những khu nhiều thiên nhiên như vậy để gặp thú rừng.

Từ nhỏ tôi đã có tính cách sống nội tâm, hướng nội. Ngay cả bây giờ cũng vậy, nếu so sánh tôi với những người nghệ sĩ khác, tôi cũng là người vô cùng ít nói, ít tham gia các buổi tiệc tùng, hội họp.

Nhóm AC&M

Ngay cả khi có tham gia, tôi cũng chỉ ngồi một góc. Tôi không phải người thích nói chuyện, giao lưu. Đó là tính cách của tôi từ nhỏ rồi.

Trong nhà tôi thì ngoài tôi còn có anh trai tôi cũng theo đuổi âm nhạc là anh Thụy Vũ. Anh ấy cũng là một thành viên của nhóm AC&M. Anh ấy lớn hơn tôi 4 tuổi nhưng lại đi hát sau tôi vì tôi đi học trường nhạc trước.

Anh Thụy Vũ ban đầu học trường bách khoa, được hai năm thì thấy tôi học trường nhạc vui quá nên đăng ký vào học luôn.

Dù chỉ có hai anh tôi đi hát nhưng truyền thống yêu văn nghệ có trong máu tất cả các thành viên trong nhà tôi. Từ mẹ tôi tới các cậu, cô dì chú bác trong nhà đều là thành viên của ca đoàn nhà thờ, tạo nên cả một đại gia đình yêu văn nghệ, yêu âm nhạc, yêu nghệ thuật.

Từ từ, âm nhạc trở thành một thứ rất tự nhiên trong tôi".

Đình Bảo tên thật là Nguyễn Hoàng Đình Bảo, sinh năm 1981 là khá nổi tiếng với vai trò thành viên nhóm nhạc đình đám AC&M. Sau khi sang Mỹ kết hôn, Đình Bảo vẫn tiếp tục theo đuổi âm nhạc ở vai trò nhà sản xuất, thầy giáo dạy nhạc và nhạc sĩ. Anh cũng đã học Tiến sĩ tại Mỹ.

Tác giả: Tùng Ninh

Nguồn tin: Thanh niên Việt