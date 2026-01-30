"Tổng tài" chỉ đạo "đàn em" đánh người trong quán cà phê lĩnh án 24 tháng tù

Ngày 30-1, TAND khu vực 3 (Hà Nội) đã tuyên Nguyễn Văn Thiên ("tổng tài" 28 tuổi, trú tại Hà Nội) 24 tháng tù và Nguyễn Long Vũ (24 tuổi, trú tại Bắc Ninh) 6 tháng tù cùng về tội Gây rối trật tự công cộng.

Nguyễn Văn Thiên (bìa trái) và Nguyễn Long Vũ tại phiên toà

Trước đó, công bố bản luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo, đại diện Viện kiểm sát đánh giá, mặc dù trong suốt quá trình điều tra, xét xử bị cáo Nguyễn Văn Thiên không thừa nhận hành vi phạm tội song căn cứ vào lời khai của người làm chứng, lời khai của Nguyễn Long Vũ, camera an ninh tại hiện trường, bản ghi âm lời nói của bị cáo Thiên, bản kết luận giám định,... Viện Kiểm sát có đủ căn cứ để truy tố các bị cáo về tội Gây rối trật tự công cộng.