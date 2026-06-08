Hơn 80 người tham gia chữa cháy rừng trong đêm tại Nghệ An

Tối 7/6, bà Trương Thị Thanh Huyền, Chủ tịch UBND xã Phúc Lộc cho biết, khoảng 17h cùng ngày, người dân phát hiện lửa bùng phát tại khu vực rú Xuân.

Lực lượng chức năng tham gia chữa cháy.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng kiểm lâm, Ban Quản lý rừng phòng hộ đóng trên địa bàn, công an, quân sự... cùng người dân với tổng số hơn 80 người tham gia chữa cháy.

Ban đầu, ngọn lửa được khống chế. Tuy nhiên, đến khoảng 19h, do ảnh hưởng của gió Tây Nam thổi mạnh, đám cháy bất ngờ bùng phát trở lại và lan rộng ra khu vực rừng lân cận.

Trước diễn biến phức tạp của đám cháy, lực lượng chức năng đã sử dụng máy thổi gió, máy cưa cùng nhiều phương tiện chuyên dụng tạo đường băng cản lửa, khoanh vùng và ngăn cháy lan.

Sau nhiều giờ nỗ lực dập lửa, đến khoảng 22h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Hiện chính quyền địa phương vẫn bố trí lực lượng túc trực xuyên đêm để xử lý các điểm cháy âm ỉ, ngăn nguy cơ bùng phát trở lại.

Theo thông tin ban đầu, khu vực bị ảnh hưởng chủ yếu là rừng keo và thông, diện tích cháy ước tính gần 1ha. Công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn do thời tiết nắng nóng kéo dài, kết hợp với gió Tây Nam có thời điểm thổi mạnh.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng xác minh làm rõ.

Tác giả: Bá Thăng

Nguồn tin: Báo VOV