Nghệ An hoàn trả hơn 129 tỷ đồng kinh phí hỗ trợ sau thiên tai

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An tổ chức phiên giải trình về việc thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và công tác tái định cư cho người dân khu vực ảnh hưởng bởi thiên tai trên địa bàn tỉnh. Ảnh: P.Q

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An mới tổ chức phiên giải trình về việc thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và công tác tái định cư cho người dân khu vực ảnh hưởng bởi thiên tai trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Nghệ An, tính từ ngày 1/1/2025 đến ngày 25/5/2026, toàn tỉnh có 123 xã, phường với hơn 280 hồ sơ trình đề nghị hỗ trợ sản xuất vùng bị thiệt hại.

Tỉnh đã trích ngân sách địa phương phân bổ qua 8 đợt với tổng số tiền hơn 1.567 tỷ đồng. Đến ngày 27/5/2026, các địa phương đã giải ngân đạt tỷ lệ 100% (sau khi trừ số tiền trả lại ngân sách do sai sót số liệu), chi trả kịp thời đến 463.730 lượt hộ dân bị thiệt hại để phục hồi sản xuất.

Đối với công tác khắc phục dịch bệnh động vật, tỉnh đã chi trả hơn 437 tỷ đồng để hỗ trợ cho hơn 31.700 hộ dân trong năm 2025, giúp người dân giảm bớt gánh nặng kinh tế và sớm tái đàn, ổn định sinh kế.

Theo Chương trình bố trí ổn định dân cư giai đoạn 2024 - 2030, Nghệ An đã phê duyệt hỗ trợ cho hơn 1.000 hộ gia đình, cá nhân. Riêng phương án di dời xen ghép năm 2026 với kinh phí hơn 143 tỷ đồng đã giúp 355 hộ dân hoàn thành xây dựng và dời đến nơi ở mới an toàn trước mùa bão lũ.

Tuy nhiên, việc thống kê, đánh giá mức độ thiệt hại và hoàn thiện hồ sơ tại nhiều xã, phường còn lúng túng, kéo dài qua nhiều đợt. Trong khâu nhập liệu vẫn xảy ra tình trạng sai số, trùng danh sách đối tượng thụ hưởng hoặc tổng hợp sai quy định, dẫn đến việc phải hoàn trả lại ngân sách nhà nước số tiền lên tới hơn 129 tỷ đồng.

Đến thời điểm báo cáo, vẫn còn hơn 700 hộ dân bị thiệt hại do dịch bệnh từ năm 2025 chưa được nhận tiền hỗ trợ do địa phương đang phải trình bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Trong số nguồn kinh phí bố trí từ năm 2025, hiện vẫn còn hơn 60 hộ dân (thuộc diện tái định cư xen ghép) chưa nhận được tiền hỗ trợ.

Nhiều dự án tái định cư khẩn cấp dù đã được bố trí vốn nhưng khối lượng thi công còn thấp. Tại một số khu tái định cư, hệ thống hạ tầng kỹ thuật căn bản như đường giao thông, điện sinh hoạt, nước sạch và hệ thống thoát nước chưa được đầu tư đồng bộ, thiếu nguồn kinh phí hoàn thiện các hạng mục phụ trợ gây khó khăn cho sinh hoạt của người dân...

Theo các cơ quan chức năng Nghệ An, nguyên nhân của việc chậm trễ trong chi trả kinh phí hỗ trợ nói trên do một bộ phận cán bộ cấp cơ sở còn lúng túng với nhiệm vụ thống kê và thẩm định mới sau khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động. Trong khi đó khối lượng công việc thống kê thiệt hại trên nhiều lĩnh vực, địa bàn rộng, dẫn đến những vấn đề như: Thống kê thiếu sót; một số đối tượng không thuộc diện hỗ trợ vẫn được đưa vào danh sách; hồ sơ chưa đúng, phải tổ chức rà soát lại...

Tác giả: Tuyết Lan

Nguồn tin: baophapluat.vn