Bắt 3 đối tượng cùng 7.000 viên và 2 kg ma tuý

Ngày 8/6, Công an phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ 3 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy gồm:Trương Ngọc Sáng (SN 1983), trú ở TDP 10 Nam Lý, phường Đồng Hới; Võ Văn Hoàng (SN 1997), trú tại TDP 2 Nam Lý, phường Đồng Hới và Hoàng Văn Phú (SN 1996), trú tại TDP 8, phường Đồng Sơn, tỉnh Quảng Trị.

Các đối tượng Trương Ngọc Sáng, Võ Văn Hoàng và Hoàng Văn Phú bị bắt giữ.

Theo hồ sơ ban đầu của cơ quan điều tra, qua trinh sát và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an phát hiệnTrương Ngọc Sáng cùng các đối tượng Võ Văn Hoàng, Hoàng Văn Phú đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà Trương Ngọc Sáng.

Ngay sau đó,Công an phường Đồng Hới phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Quảng Trị quyết định tạm giữ các đối tượng để điều tra.

Tang vật ma tuý Công an tỉnh Quảng Trị thu giữ từ các đối tượng.

Quá trình điều tra, Công an phát hiện trong phòng ngủ của Trương Ngọc Sáng có 1 bộ dụng cụ sử dụng ma tuý, 142 viên hồng phiến, 1 gói ni lông chứa ma tuý heroin, 1 túi ni lông bên trong có ma tuý kẹo dạng bột; 1 gói ni lông chứa ma tuý ketamin và nhiều công cụ sử dụng ma túy. Theo khai nhận của Sáng thì số ma túy trên là của đối tượng.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, Trương Ngọc Sáng đã tiếp tục tự nguyện giao nộp 1 túi xách chứa gần 7.000 viên ma túy hồng phiến; 2 gói ma túy dạng đá có tổng trọng lượng khoảng 2kg; 6 gói ma túy “nước vui” với trọng lượng khoảng 0,3kg được cất giấu trên mái nhà và khu vực cạnh nhà.

Ngoài ra, Võ Văn Hoàng tự nguyện giao nộp 4 viên hồng phiến; Hoàng Văn Phú giao nộp 1 túi xách màu đen bên trong chứa 1 gói ma túy “nước vui”, 1 viên hồng phiến và 1 túi ma túy ketamine.

Hiện Công an phường Đồng Hới đang tiếp tục phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Trị điều tra, mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Sông Lam

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân