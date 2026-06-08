Khẩn trương hoàn thành việc sắp xếp, xử lý tài sản công

Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Sở, ban, ngành; lãnh đạo các xã, phường: Thành Vinh, Cửa Lò, Nghi Lộc, Hưng Nguyên.





Quang cảnh cuộc họp

Theo đánh giá của Sở Tài chính, nhìn chung việc bố trí, sắp xếp trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp đã cơ bản đảm bảo để chính quyền 02 cấp đi vào hoạt động thông suốt, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; không để gián đoạn công tác quản lý, gây thất thoát tài sản, ảnh hưởng tới công tác quản lý nhà nước, cung cấp dịch vụ công.



Đối với trụ sở dôi dư chưa sử dụng tại các địa phương đã thực hiện chuyển giao về các địa phương để quản lý, xử lý, các địa phương đã cơ bản thực hiện việc quản lý, bảo vệ, bảo quản không để tài sản hư hỏng, xuống cấp, lãng phí.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Tiến Dũng báo cáo kết quả sắp xếp tài sản công trên địa bàn tỉnh

Tổng số cơ sở nhà, đất trên địa bàn tỉnh theo số liệu Tổng kiểm kê tài sản công năm 2025 là 4.378 cơ sở (bao gồm cả các cơ sở nhà, đất tiếp nhận từ đơn vị Trung ương). Trong quá trình thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp, 4.271 cơ sở được giữ lại tiếp tục sử dụng, điều chuyển sang làm cơ sở sự nghiệp, chuyển đổi công năng sang làm thiết chế văn hóa công cộng, điều chuyển cho các đơn vị Trung ương. Tính đến ngày 06/6/2026, toàn tỉnh còn 137 cơ sở đang tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ pháp lý và phương án xử lý để giao các đơn vị khai thác.





Chủ tịch UBND xã Hưng Nguyên Hoàng Anh Tiến báo cáo về những khó khăn trong việc xử lý tài sản công cho thuê

Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh báo cáo khó khăn trong việc xử lý tài sản nhà đất giao Trung tâm xử lý

Theo các đại biểu dự họp, hiện nay, các văn bản quy định của pháp luật đã được ban hành đầy đủ nhưng còn chung chung, chưa cụ thể, khó thực hiện nên cần hướng dẫn chi tiết, cụ thể hơn. Đồng thời chưa thực hiện phân cấp triệt để nên thời gian xử lý còn kéo dài và chưa chủ động được trong thực hiện. Các địa phương chưa thật sự vào cuộc, chưa quan tâm chủ động chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện rà soát, sắp xếp, xử lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của địa phương…





Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An kết luận

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An nhấn mạnh, quá trình sắp xếp đơn vị hành chính và sáp nhập các Sở, ngành đã làm phát sinh khối lượng lớn tài sản công dôi dư. Do đó, công tác sắp xếp, quản lý và xử lý tài sản công là nhiệm vụ quan trọng, cần được các cấp, các ngành tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả.



Về nguyên tắc thực hiện, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu việc sắp xếp và xử lý tài sản công phải được tiến hành triệt để, xử lý đến tận cùng từng trường hợp, không để xảy ra tình trạng tài sản công bị bỏ hoang, sử dụng kém hiệu quả hoặc gây lãng phí nguồn lực của Nhà nước. Trong quá trình thực hiện phải tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật; những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền cần được tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền để xem xét, hướng dẫn và giải quyết kịp thời.



Đồng thời, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định vai trò quan trọng của Sở Tài chính trong công tác tham mưu cho Tỉnh ủy và UBND tỉnh trong quá trình thực hiện nội dung này. Sở có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra và giám sát việc thực hiện sắp xếp, quản lý và xử lý tài sản công tại các Sở, ban, ngành, địa phương nhằm bảo đảm tiến độ và hiệu quả xử lý tài sản công trên địa bàn tỉnh.



Về tiến độ thực hiện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương tập trung xử lý dứt điểm các tài sản công chưa được sắp xếp, chưa bàn giao hoặc chưa có phương án xử lý, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/6/2026. Để hỗ trợ các địa phương, Sở Tài chính được giao thành lập các tổ công tác trực tiếp hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn và đôn đốc việc triển khai thực hiện.



Đối với các hình thức khai thác tài sản công như bán hoặc cho thuê, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu cần xây dựng các mẫu hồ sơ, quy trình và hướng dẫn cụ thể để các đơn vị có cơ sở thực hiện thống nhất. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường và Sở Xây dựng nghiên cứu, xây dựng và ban hành hướng dẫn chi tiết.



Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các cơ sở đã được chuyển đổi công năng sử dụng, bảo đảm việc khai thác, vận hành đúng mục đích, đúng quy định và an toàn trong quá trình sử dụng.



Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai các chủ trương, nghị quyết của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong xử lý tài sản công dôi dư; chủ động rà soát, đề xuất giải pháp phù hợp nhằm phát huy hiệu quả sử dụng tài sản công, góp phần chống thất thoát, lãng phí và nâng cao hiệu quả quản lý tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh.





Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn