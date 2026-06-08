Thái Lan bắt trùm lừa đảo người Nhật lẩn trốn ở Bangkok

Các thiết bị công nghệ số bị tịch thu trong một cuộc đột kích của cảnh sát Campuchia ở Phnom Penh hồi tháng 3 - Ảnh: AP

Theo báo The Nation ngày 6-6, Cục Nhập cư Thái Lan đã bắt giữ người đàn ông Nhật Bản 39 tuổi tại khu Thong Lor, quận Watthana, Bangkok.

Trước đó, nghi phạm bị truy nã theo lệnh bắt giữ do Tòa án Nagoya (Nhật Bản) ban hành. Người này bị cáo buộc giữ vai trò điều hành, kiểm soát hoạt động của đường dây lừa đảo, gây thiệt hại lên tới hàng tỉ yen cho các nạn nhân ở Nhật.

Theo thông tin từ các cơ quan an ninh Nhật Bản, căn cứ hoạt động của mạng lưới này đặt tại thành phố Poipet (Campuchia) và có mối liên hệ với các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia ở nhiều nước.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát Nhật phát hiện đối tượng đã cùng gia đình bỏ trốn sang Thái Lan. Phía Nhật Bản sau đó phối hợp với cơ quan chức năng Thái Lan để truy tìm nghi phạm.

Tiếp nhận đề nghị hỗ trợ, Trung tâm chống buôn người thuộc Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan đã giao Cục Nhập cư tiến hành điều tra. Sau thời gian theo dõi, lực lượng chức năng xác định nơi ẩn náu của nghi phạm và tiến hành bắt giữ tại Bangkok.

Đáng chú ý, mạng lưới này còn bị nghi có dính líu đến hoạt động đưa người sang các nước láng giềng và ép buộc họ làm việc, làm dấy lên lo ngại về tội phạm buôn người xuyên quốc gia.

Giới chức Thái Lan khẳng định sẽ tiếp tục mạnh tay với các đường dây lừa đảo và mạng lưới buôn người, đặc biệt tập trung vào triệt phá những kẻ chủ mưu và các đối tượng cầm đầu.

Đây được xem là giải pháp then chốt để phá vỡ cấu trúc của các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, đồng thời ngăn Thái Lan bị lợi dụng làm nơi trú ẩn hoặc điểm trung chuyển của các mạng lưới tội phạm trong tương lai.

Hiện cơ quan chức năng Thái Lan đang phối hợp với phía Nhật Bản để dẫn độ người này về nước phục vụ quá trình truy tố.

Tác giả: Tâm Dương

Nguồn tin: tuoitre.vn