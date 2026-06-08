Cháy xe tải chở mận trên cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h ngày 8/6, xe tải mang BKS 50H-264.xx do anh Nguyễn Hoàng M. (SN 1994, trú xã Hiếu Thành, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển, chở 10 tấn mận lưu thông trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt theo hướng Bắc - Nam.

Hiện trường vụ cháy

Khi đến Km479+200, đoạn gần trạm thu phí thuộc địa phận xã Đức Quang, tỉnh Hà Tĩnh, tài xế phát hiện phần thùng chở hàng phía sau bất ngờ bốc cháy. Ngay lập tức, anh M. điều khiển phương tiện tấp vào làn đường sát hộ lan tôn và báo cho lực lượng chức năng.



Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh đã điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng 2 xe chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường triển khai công tác dập lửa.



Đến khoảng 9h30 phút cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.



Vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên một lượng lớn mận cùng nhiều hàng hóa trên xe đã bị hư hỏng. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Tác giả: Bá Thăng

Nguồn tin: Báo VOV