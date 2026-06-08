Đến 30/6 phải hoàn thành việc bàn giao mặt bằng Dự án kéo dài đường cất hạ cánh – Cảng hàng không quốc tế Vinh

Quang cảnh cuộc họp



Dự án kéo dài đường cất hạ cánh do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư có tổng mức vốn 545,055 tỷ đồng. Đến nay, nhà đầu tư đã hoàn thành toàn bộ công tác rà phá bom mìn và gia cố xử lý nền đất yếu trong phạm vi hàng rào hiện hữu. Hiện dự án đang chờ Cục Hàng không Việt Nam phê duyệt quy hoạch 1/500 để triển khai các bước tiếp theo.





Phó Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Đình Khang báo cáo

Theo báo cáo từ Sở Xây dựng, tổng diện tích đất cần giải phóng mặt bằng (GPMB) phục vụ dự án là 55,27 ha với 623 thửa đất, ảnh hưởng đến một số công trình quân sự và di tích tôn giáo. Tại phường Vinh Hưng, tổng diện tích cần GPMB là 19,73ha. Tính đến đầu tháng 6/2026, phường đã phê duyệt phương án bồi thường 2,95 ha đất nông nghiệp, giao thông, thủy lợi. Tỉnh đã cấp bổ sung hơn 8 tỷ đồng kinh phí chi trả đợt 1. Tổng diện tích còn lại phải thu hồi là 7,2ha/19,73ha.



Phường Vinh Phú có tổng diện tích cần GPMB là 23,4ha; đã hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường 6,87 ha (đạt tỷ lệ 29,36%). Địa phương đã nhận bàn giao bổ sung hơn 14,4 tỷ đồng ngân sách GPMB và đang tiến hành chi trả. Tổng diện tích còn lại phải thu hồi là 16,53ha/23,4ha.



Xã Nghi Lộc có tổng diện tích đất cần GPMB là 12,14ha; hiện đã phê duyệt phương án bồi thường 9,29 ha đất nông nghiệp; còn 2,85ha chưa GPMB.



Đối với các dự án phụ trợ, Sở Xây dựng đã phê duyệt E-HSMT gói thầu xây lắp dự án nắn chỉnh tuyến kênh tiêu Rào Trường dài 1.400m. Đồng thời, UBND tỉnh cũng đã ban hành quyết định phê duyệt dự án đầu tư 04 tỷ đồng xây dựng đoạn đường hoàn trả phục vụ di dời Đài K1.



Mặc dù các Sở, ngành và địa phương đã có nhiều nỗ lực, tuy nhiên tiến độ bàn giao mặt bằng nhìn chung vẫn còn chậm so với các mốc thời gian chỉ đạo trước đó của UBND tỉnh. Nguyên nhân chủ yếu do khối lượng GPMB lớn, địa hình phức tạp, việc xác minh nguồn gốc đất tốn nhiều thời gian và các địa phương mới nhận bàn giao bản đồ địa chính đo đạc bổ sung từ giữa tháng 4/2026.



Bên cạnh đó, việc thống nhất vị trí di dời Đài K5, mặc dù các cơ quan thẩm quyền của Tỉnh đã làm việc nhiều lần nhưng chưa thống nhất được vị trí di dời Đài K5. Để xử lý dứt điểm vấn đề này, vào ngày 09/6/2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền cùng các Sở, ngành liên quan sẽ có buổi làm việc trực tiếp với Quân chủng Phòng không - Không quân nhằm thống nhất vị trí di dời Đài K5, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Chủ tịch UBND phường Vinh Hưng Nguyễn Hoàng Minh cho biết phường sẽ hoàn thành GPMB trước 30/6/2026

Chủ tịch UBND phường Vinh Phú Nguyễn Thế Thân cho biết sẽ cố gắng đến 30/6/2026 hoàn thành bàn giao mặt bằng

Chủ tịch UBND xã Nghi Lộc Nguyễn Bá Điệp nêu khó khăn trong đề nghị hỗ trợ khác đối với diện tích đất thu hồi

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Quốc Việt trả lời kiến nghị của các hộ dân muốn được thu hồi toàn bộ diện tích, tái định cư để ổn định cuộc sống

Giám đốc Sở Xây dựng Phạm Hồng Quang phát biểu về đề xuất tái định cư của một số hộ dân

Thiếu tướng Vũ Văn Tùng – Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao đổi quan điểm về việc di dời đài K5

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền đề nghị xã Nghi Lộc tập trung bố trí tái định cư cho 45 hộ dân bị ảnh hưởng dự án trên địa bàn

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các địa phương: Vinh Hưng, Vinh Phú và Nghi Lộc đã báo cáo cụ thể về khó khăn, vướng mắc và mốc thời gian cam kết bàn giao mặt bằng để triển khai dự án. Lãnh đạo các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tài chính cũng đã trao đổi về phương án bố trí tái định cư đối với 03 hộ tại phường Vinh Hưng, chính sách hỗ trợ khác đối với diện tích thu hồi thực hiện dự án của tổ chức và một số nội dung liên quan...

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Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kết luận

Để đảm bảo tiến độ tổng thể của công trình trọng điểm này, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải giao Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền chỉ đạo, đôn đốc các địa phương, các ngành để đến 30/6/2026 phải hoàn thành bàn giao mặt bằng để triển khai xây dựng Dự án.



Đối với đề nghị của 3 hộ dân tại phường Vinh Hưng về việc đề nghị thu hồi toàn bộ diện tích, tái định cư nơi ở mới, Chủ tịch UBND tỉnh giao các ngành chức năng liên quan nghiên cứu phần diện tích đất các hộ dân này bị ảnh hưởng trong và ngoài dự án để quyết định.



Chủ tịch UBND tỉnh cho biết khối lượng dự án tồn đọng trên địa rất lớn, lãnh đạo tỉnh đang tập trung chỉ đạo quyết liệt nên yêu cầu các cấp, các ngành phải cố gắng, nỗ lực, tập trung thực hiện với tinh thần quyết liệt. Việc xây dựng Dự án kéo dài đường cất hạ cánh – Cảng hàng không quốc tế Vinh không chỉ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và của cả nước, đảm bảo an ninh quốc phòng, việc sớm triển khai dự án tác động rất lớn đến sự phát triển chung, với tinh thần đó đề nghị các cơ quan liên quan cần phối hợp giải quyết dứt điểm các vướng mắc để bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án vào đầu tháng 7/2026 để ACV sớm triển khai thực hiện dự án và đưa vào khai thác.





Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn