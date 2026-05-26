Nỗ lực sinh tồn cứu thiếu nữ khỏi tên sát nhân hàng loạt

Khoảng 5h ngày 14/6/1983, Cindy bị Robert còng tay, đưa đến sân bay Merrill Field ở Anchorage, chuẩn bị đến vùng hoang dã Alaska. Hắn dừng xe, bảo cô đừng cử động nếu không sẽ phải chết.

Sau khi Robert rời chiếc Buick để tiếp nhiên liệu và chất hàng lên máy bay, Cindy lao người vào ghế lái và tìm cách mở cửa. Cô không rõ đã làm thế nào mà mở được cửa sau chiếc Buick, nhưng biết chắc rằng nếu không tìm cách trốn thoát, cô sẽ chết.

"Tôi nghe thấy những giọng nói trong đầu bảo 'Chạy đi'", Cindy nhớ lại. Vài giây sau, cô gái 17 tuổi chạy nước rút bằng chân trần với hai tay bị còng và dính đầy máu, vượt qua đường băng trải sỏi của sân bay.

Robert quay lại kịp lúc nhìn thấy Cindy bỏ chạy. Hắn cầm súng đuổi theo, hét lên bảo cô quay lại, nhưng Cindy đã vọt ra đường cao tốc.

"Dừng lại! Tên này muốn giết tôi!", Cindy hét lên với một tài xế xe bán tải đi ngang qua, người này vội tấp vào lề.

Sáng hôm ấy, Cindy không biết rằng cô đã trở thành người sống sót duy nhất của một trong những kẻ giết người hàng loạt tàn bạo và bệnh hoạn nhất nước Mỹ.

Kẻ săn gái mại dâm

Từ năm 1971, Robert Hansen, chủ tiệm bánh 44 tuổi ở Anchorage, đã bắt cóc các vũ nữ và gái mại dâm, đưa đến vùng hẻo lánh bằng máy bay Piper Super Cub riêng. Tại đó, Robert thả họ ra, còn bản thân hắn trang bị súng và dao săn để truy đuổi họ như con mồi hoang dã.

Robert có thể trốn tội trong nhiều năm nhờ vỏ bọc hiền lành, khiêm tốn, là một người chồng và người cha tận tụy. Tiệm bánh của Robert còn là nơi các cảnh sát địa phương thường đến mua bánh rán và cà phê. Mặt khác, hắn cố tình chọn nạn nhân là những người cô độc, có quá khứ bất ổn để dễ dụ dỗ và ít người nhớ đến họ nếu có đột ngột biến mất.

"Những gì Robert Hansen đã làm có lẽ là tội ác kinh hoàng nhất mà tôi từng tham gia điều tra. Không ai giết nhiều người hơn hắn và làm điều đó một cách máu lạnh, tàn nhẫn như vậy", cựu thám tử Sở Cảnh sát Anchorage, John Daily, nói.

Robert Hansen đam mê săn bắn. Ảnh: Anchorage Daily News

Khi gặp cảnh sát, Cindy kể lại chi tiết về trải nghiệm kinh hoàng của mình, mô tả chính xác về Robert, xác định được xe và máy bay của hắn, con phố nơi hắn ở, nội thất trong nhà, thậm chí cả những chi tiết nhỏ về khẩu súng mà tên sát nhân đã đe dọa cô.

Lời kể của Cindy đã giúp nhà chức trách xác định Robert và liên kết hắn với sự mất tích của hàng chục phụ nữ.

Tháng 10/1983, vài tuần sau khi thi thể một phụ nữ khác được phát hiện trên sông Knik ở Alaska, cảnh sát bắt Robert tại tiệm bánh. Khi khám xét nhà Robert, họ phát hiện đồ trang sức thuộc về các nạn nhân, một bản đồ chỉ ra nơi chôn cất các thi thể và khẩu súng trường cỡ nòng .223 được sử dụng trong các vụ giết người.

"Tôi có một... có lẽ các người muốn gọi đó là căn bệnh hay gì đó... một sự thù hận đối với gái mại dâm", Robert nói với các điều tra viên trước khi nhận tội giết bốn phụ nữ vào năm 1984.

Sau khi nhận bốn tội danh giết người cấp độ một, đồng thời thừa nhận đã giết 17 phụ nữ và cưỡng hiếp hàng chục người từ năm 1971 đến 1983, Robert bị kết án gần 500 năm tù. Kẻ giết người chết vì nguyên nhân tự nhiên vào năm 2014.

"Phải có ai đó chặn hắn lại. Tôi chính là người đó", Cindy nói.

Cuộc đối đầu với gã sát nhân

Con đường dẫn Cindy đến hiểm cảnh bắt đầu năm cô 9 tuổi, khi cuộc sống hạnh phúc bên bốn chị gái ở Yakima (Washington) bị đảo lộn. Cindy suy sụp khi phát hiện chị cả hóa ra là mẹ của cô, còn "bố mẹ" thực chất là ông bà ngoại. Vài tháng sau, Cindy bỏ nhà đi lần đầu tiên.

Năm 15 tuổi, cô sống ở Anchorage và bắt đầu làm gái mại dâm vào thời điểm thành phố đông công nhân ngành dầu khí. "Một đêm tôi kiếm được ít nhất là 800 USD, đôi khi có thể lên đến 5.000 USD", Cindy nói.

Nhưng tiền đi liền với nguy hiểm. Cảnh sát nhận được các báo cáo về việc gái mại dâm mất tích trên đường phố, và từ năm 1980, thi thể của nhiều phụ nữ được tìm thấy ở vùng hoang dã bên ngoài thành phố.

Tháng 9/1982, thám tử John Daily tình cờ phát hiện hài cốt của vũ nữ khỏa thân 22 tuổi trên một đoạn sông Knik hẻo lánh trong chuyến đi săn ngoài giờ làm việc. Gần đó, các điều tra viên tìm thấy bằng chứng quan trọng là vỏ đạn súng trường cỡ nòng .223. "Chúng tôi biết có điều gì đó không ổn ở ngoài kia, nhưng không biết đó là gì", John nhớ lại.

Cảnh sát tìm kiếm hài cốt ở những khu vực hẻo lánh do Robert Hansen chỉ dẫn. Ảnh: Nydailynews

Tối 13/6/1983, cuộc đời Cindy rẽ sang một hướng tăm tối khi Robert lái xe đến vỉa hè nơi cô đứng, đề nghị trả 200 USD để quan hệ tình dục bằng miệng. Ấn tượng ban đầu của Cindy về Robert là "trông rất điềm tĩnh", nhưng khi vừa lên xe, hắn giơ súng đe dọa và còng tay cô lại.

Nhân lúc vợ và hai con đang đi thăm họ hàng ở Arkansas, Robert đưa Cindy xuống tầng hầm ngôi nhà ở ngoại ô thành phố - nơi trưng bày những chiếc đầu thú nhồi bông mà hắn săn được. Hắn cưỡng hiếp và tra tấn Cindy, xích cô vào cột. Robert nói sẽ lái máy bay đưa cô đến một căn nhà gỗ để quan hệ tình dục rồi thả cô ra. "Tôi biết mình sẽ không thể trở về," Cindy nhớ lại.

Sau cuộc chạy trốn dũng cảm tại sân bay, Cindy đã cung cấp cho nhà chức trách những mảnh ghép còn thiếu để giải mã bí ẩn rùng rợn mà họ đang cố gắng tìm ra lời giải.

Cindy Paulson chia sẻ câu chuyện sau hơn bốn thập kỷ. Ảnh: Investigation Discovery

Đến nay, những ký ức về cơn ác mộng cách đây bốn thập kỷ vẫn luôn ám ảnh Cindy. Cô từng lo sợ gã quái vật trên đường phố Anchorage có thể phái đồng bọn đến giết cô. Sau khi Robert chết trong tù vào năm 2014, Cindy nói cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Từng dành phần lớn cuộc đời nghĩ rằng mình lẽ ra không nên được sinh ra, giờ đây Cindy tin rằng định mệnh đưa cô đến cuộc sống này vì một mục đích: bắt kẻ sát nhân hàng loạt. "Tôi nghĩ về tất cả phụ nữ mà tôi đã cứu sống và tất cả phụ nữ mà tôi đã trả thù cho họ. Bởi tôi đã tóm được tên khốn đó", cô nói.

Tác giả: Tuệ Anh

