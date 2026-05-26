Xác định đối tượng hành hung nữ sinh trong đêm

Trước đó, vào ngày 24/5, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh một cô gái trẻ mặc áo phông đỏ liên tục bị một cô gái khác đánh vào mặt và đầu.

Đồng thời cô gái này còn chửi bới thậm tệ và bắt cô gái trẻ kia quỳ xuống đường liếm chân mình rồi dùng chân tiếp tục đạp vào bụng, mặt và đầu nạn nhân. Vụ việc được chia sẻ trên mạng xã hội gây dư luận trong cộng đồng.

Hình ảnh nạn nhân (mặc áo đỏ) bị hành hung (ảnh cắt từ clip).

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Vĩnh Hải lập tức vào cuộc, xác minh, làm rõ.

Bước đầu Công an xác định, nạn nhân bị hành hung là em Đ.D.T. Vào tối 18/5, em T. đi ăn chè cùng nhóm bạn, sau đó em bị đối tượng Đ.T.T.N (SN 2009) và một số người khống chế, đưa ra chỗ vắng hành hung, làm nhục.

Đ.T.T.N chính là cô gái trực tiếp đánh chửi em T. như hình ảnh đoạn clip ghi lại, ngoài ra tại hiện trường còn có N.T.N (SN 2009) cùng 2 nam thanh niên nữa chứng kiến sự việc không những không can ngăn, mà còn dùng điện thoại quay video, ghi lại hình ảnh.

Hiện nạn nhân Đ.D.T đã được đưa đến cơ sở y tế kiểm tra sức khỏe trong trạng thái tinh thần hoảng loạn. Công an xã Vĩnh Hải cũng đã tiến hành triệu tập làm việc với đối tượng Đ.T.T.N và những người liên quan để làm rõ hành vi vi phạm, xử lý theo quy định.

Tác giả: Văn Minh - Trần Văn Huy

Nguồn tin: cand.vn