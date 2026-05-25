Câu trả lời của Lệ Quyên khi bị khán giả yêu cầu đến cơ quan chức năng kiểm tra chất kích thích

Thời gian gần đây, mạng xã hội liên tục xuất hiện các cuộc bàn luận xoay quanh việc nghệ sĩ bị réo tên vào những tin đồn liên quan đến chất kích thích. Chính vì vậy, mọi phát ngôn hay động thái của người nổi tiếng ở thời điểm này đều nhanh chóng trở thành chủ đề gây tranh cãi. Cho đến mới đây, đến lượt Lệ Quyên trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội.

Cụ thể, dưới một bài đăng của nữ ca sĩ, một tài khoản để lại bình luận: “Chị ơi chị đến cơ quan chức năng test cái đi chị cho cộng đồng mạng yên tâm chứ dạo này giới nghệ sĩ nhiều drama quá chị”. Không né tránh, Lệ Quyên lập tức đáp trả với thái độ khá gay gắt. Nữ ca sĩ viết: "Em đi test chưa? Chẳng ai yêu cầu thì nghĩa là chưa cần làm. Khi nào được yêu cầu ta chấp hành hiểu chưa? Bớt nói riêng nghệ sĩ đi, chối lắm, lúc bị test mới biết nha. Nên là cứ sống lành mạnh tử tế đi, cơm đủ ăn chưa mà lo chuyện thiên hạ. Nín em ơi!".

Màn phản hồi của Lệ Quyên nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và thu hút hàng loạt ý kiến trái chiều. Một bộ phận cư dân mạng lên tiếng bênh vực nữ ca sĩ, cho rằng thời gian gần đây nghệ sĩ đang phải chịu áp lực lớn từ những lời đồn đoán và các cuộc “réo tên” vô căn cứ trên mạng xã hội. Theo nhiều ý kiến, không ít người nổi tiếng liên tục bị yêu cầu phải lên tiếng, xét nghiệm hay chứng minh bản thân chỉ vì những nghi ngờ lan truyền.

Một số khán giả còn nhận xét việc nghệ sĩ thường xuyên trở thành mục tiêu của những bình luận tiêu cực, công kích hoặc “bạo lực mạng” bằng ngôn từ nặng nề phần nào khiến Lệ Quyên phản ứng gay gắt như vậy. Nhiều người cho rằng nữ ca sĩ đang thể hiện sự bức xúc sau thời gian dài phải đọc quá nhiều bình luận mang tính quy chụp, soi mói từ cư dân mạng.

Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến đồng cảm, cũng có không ít người cho rằng cách đáp trả của Lệ Quyên chưa thực sự khéo léo. Việc sử dụng lời lẽ khá căng thẳng và trực diện dễ khiến câu chuyện trở nên ồn ào hơn, đồng thời tiếp tục tạo ra tranh cãi trên mạng xã hội thay vì giúp sự việc lắng xuống.

Bên cạnh những ý kiến hành động của Lệ Quyên là "tức nước vỡ bờ" thì cũng có người khuyên cô nên bình tĩnh, tránh bị ảnh hưởng, đôi co với những điều tiêu cực

Gần đây, mạng xã hội liên tục chứng kiến làn sóng nghệ sĩ bị réo tên vào những tin đồn liên quan đến chất kích thích. Trước áp lực dư luận, nhiều nghệ sĩ đã chủ động đi kiểm tra ma túy và công khai kết quả nhằm tránh những suy diễn tiêu cực lan truyền trên MXH. Trong đó, Ngọc Sơn và Duy Mạnh là hai nghệ sĩ nhanh chóng có động thái phản hồi. Cả hai đều trực tiếp test nhanh ma túy, thậm chí đến cơ sở y tế để thực hiện kiểm tra chuyên sâu hơn rồi công khai kết quả âm tính trước công chúng.

Bên cạnh đó, một số nghệ sĩ khác cũng trở thành đối tượng bị cư dân mạng “tấn công” bằng những lời yêu cầu phải đi xét nghiệm để chứng minh bản thân. Việt Trinh là một trong những trường hợp gây chú ý khi nữ diễn viên thẳng thắn từ chối làm theo yêu cầu từ cộng đồng mạng.

Việt Trinh cho biết bản thân sống lành mạnh, không có nhu cầu phải đi xét nghiệm chỉ để đáp ứng những lời đồn đoán trên internet. Nữ diễn viên còn hài hước chia sẻ nếu đi test thì kết quả chắc chỉ ra “rau hấp, cafe latte không đường và trà gạo lứt Nhật”, đồng thời cho rằng mạng xã hội cần văn minh hơn thay vì liên tục quy chụp nghệ sĩ vô căn cứ.

Danh ca Ngọc Sơn đến thẳng cơ quan chức năng để kiểm tra ma tuý

Clip: Việt Trinh lên tiếng khi bị yêu cầu test ma tuý

