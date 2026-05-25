Từ làng quê nghèo đến sân chơi World Cup của Chu Ngọc Nguyễn Lực

Cầu thủ Chu Ngọc Nguyễn Lực quê tại xã Cát Ngạn (huyện Thanh Chương cũ), Nghệ An được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á năm 2026 ở lứa tuổi U17. Ảnh: VFF

Ở tuổi 17, Chu Ngọc Nguyễn Lực đã được xem là một trong những gương mặt triển vọng nhất của bóng đá trẻ Việt Nam. Tại Giải U17 Đông Nam Á, cầu thủ mang áo số 10 của U17 Việt Nam được Ban tổ chức bình chọn là “Cầu thủ xuất sắc nhất giải”. Danh hiệu ấy là phần thưởng xứng đáng cho tài năng, sự nỗ lực và tinh thần thi đấu đầy quả cảm của chàng trai quê xứ Nghệ.

Chu Ngọc Nguyễn Lực trong trận gặp U17 Yemen tại giải U17 Châu Á. Ảnh: VFF

Trong hành trình lịch sử đưa U17 Việt Nam giành quyền tham dự vòng chung kết U17 thế giới, Nguyễn Lực là một trong những nhân tố nổi bật. Sở hữu kỹ thuật cá nhân tốt, tư duy chơi bóng hiện đại cùng khả năng xử lý bóng thông minh, em luôn tạo ra sự khác biệt mỗi khi có mặt trên sân. Không chỉ chơi bóng bằng kỹ thuật, Lực còn khiến người xem ấn tượng bởi tinh thần thi đấu máu lửa, ý chí bền bỉ và khát khao cống hiến cho màu cờ sắc áo.

Những ngày cuối tháng 5, chúng tôi có dịp về thăm quê hương của em, trong căn nhà nhỏ của ông bà ngoại, Lực vừa ăn cơm vừa tranh thủ trò chuyện. Cậu bé nói bằng giọng chân chất của người Nghệ: “Cháu về thăm nhà được hai hôm thôi, chiều mai phải ra Hà Nội để tập trung cùng CLB chuẩn bị cho Giải U17 quốc gia 2026”. Kỳ nghỉ ngắn ngủi ấy với em vô cùng quý giá bởi phần lớn thời gian trong năm đều gắn với sân cỏ, các buổi tập và những chuyến thi đấu xa nhà.

Nguyễn Lực về quê thăm nhà sau giải U17 Châu Á. Ảnh: ĐB

Hiện nay, Nguyễn Lực là một trong những cầu thủ quan trọng của đội U17 CLB Bóng đá Hà Nội. Trong môi trường đào tạo chuyên nghiệp, em ngày càng trưởng thành cả về chuyên môn lẫn bản lĩnh thi đấu. Các huấn luyện viên đánh giá cao tinh thần tập luyện nghiêm túc, sự cầu tiến và khả năng tiến bộ vượt bậc của cầu thủ trẻ quê Nghệ An này.

Ít ai biết rằng phía sau thành công hôm nay là cả một hành trình nhiều gian khó. Nguyễn Lực sinh ngày 28/7/2009 trong một gia đình lao động bình dị ở vùng quê Cát Ngạn. Ngay từ nhỏ, em đã bộc lộ niềm đam mê đặc biệt với bóng đá. Khi mới 9 tuổi, em được thầy Chương và thầy Nam ở Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Thanh Chương cũ phát hiện năng khiếu và động viên gia đình đưa đi thi tuyển vào CLB SLNA.

Với thể lực tốt và kỹ thuật nổi bật, Lực hoàn toàn đủ khả năng trúng tuyển vào “lò” đào tạo trẻ SLNA. Thế nhưng, do chưa đủ tuổi theo quy định, cậu bé đã phải ngậm ngùi ra về. Không bỏ cuộc, bố con Lực tiếp tục khăn gói xuống Cửa Lò để gặp các cựu danh thủ Văn Sỹ Hùng và Văn Sỹ Thủy, đăng ký cho em tham gia Trung tâm đào tạo bóng đá VST.

Chính từ đây, hành trình bóng đá chuyên nghiệp của Nguyễn Lực bắt đầu. Nhận thấy năng khiếu đặc biệt của cậu bé quê Thanh Chương, anh Văn Sỹ Hùng đã trực tiếp dìu dắt, tạo điều kiện để em tiếp cận môi trường bóng đá chuyên nghiệp tại CLB Bóng đá Hà Nội. Những năm tháng xa gia đình từ khi còn rất nhỏ đã rèn cho Lực tính tự lập, ý chí mạnh mẽ cùng khát vọng vươn lên không ngừng nghỉ.

Anh Lê Duy Nam - giáo viên hướng dẫn tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao Thanh Chương (cũ) cho biết, ngay từ năm 2019, khi tham dự Giải bóng đá Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An, dù đội Nhi đồng Thanh Chương phải dừng bước sớm nhưng Chu Ngọc Nguyễn Lực vẫn là một trong hai cầu thủ để lại nhiều ấn tượng nhất.

Lực sở hữu nền tảng thể lực sung mãn, sức bền tốt, lối sinh hoạt nghiêm túc và tinh thần cầu tiến. Khi được chuyển xuống môi trường đào tạo chuyên nghiệp, em càng bộc lộ rõ hơn những tố chất nổi bật chỉ sau vài tháng tập luyện. “Nhìn hành trình của Lực hôm nay, chúng tôi rất vui và đặt nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là giữ được phong độ và sự thăng hoa trong thời gian dài. Tôi chúc mừng Lực cùng gia đình”, anh Nam chia sẻ.

Chu Ngọc Nguyễn Lực cùng các đồng đội tại giải U17 Châu Á. Ảnh: VFF

Trong khi đó, ông Nguyễn Hồng Nhâm - Phó Chủ tịch UBND xã Cát Ngạn đánh giá, sự trưởng thành của Nguyễn Lực là niềm tự hào lớn không chỉ của quê hương Cát Ngạn mà còn của cả vùng đất Thanh Chương cũ.

Theo ông Nhâm, đã nhiều năm địa phương mới có một cầu thủ trẻ tạo được dấu ấn rõ nét như vậy. Chính quyền địa phương cũng mong muốn sớm tổ chức gặp mặt, trao quà khuyến học và động viên tinh thần cho em. Tuy nhiên, do Lực hiện đang thuộc sự quản lý, đào tạo của CLB Hà Nội nên địa phương sẽ chờ dịp em trở về quê để trực tiếp chúc mừng, biểu dương.

Phía sau chặng đường ấy là sự hy sinh thầm lặng của gia đình. Bố em, anh Chu Văn Cảnh, hiện làm bảo vệ cho một công ty điện thoại tại Hà Nội. Mẹ em, chị Nguyễn Thị Hoài Mơ, là công nhân may ở Đô Lương. Đồng lương công nhân, bảo vệ không nhiều, cuộc sống còn nhiều vất vả nhưng bố mẹ luôn cố gắng dành những điều tốt nhất cho con theo đuổi đam mê sân cỏ.

Điều khiến tôi xúc động hơn cả là gia đình nội và ngoại của Nguyễn Lực sống cạnh nhau trong một ngôi làng còn nhiều khó khăn. Sự yêu thương, đùm bọc của ông bà, họ hàng đã trở thành điểm tựa tinh thần lớn lao cho cậu bé trên hành trình theo đuổi giấc mơ bóng đá.

Con đường phía trước chắc chắn còn nhiều thử thách, nhưng với tài năng, nghị lực và tinh thần cầu tiến, Chu Ngọc Nguyễn Lực được kỳ vọng sẽ còn tiến xa hơn nữa, trở thành niềm tự hào của bóng đá xứ Nghệ và bóng đá nước nhà.

Tác giả: Điền Bắc

Nguồn tin: daidoanket.vn