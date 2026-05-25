Đi bắt con trai trên sông, 8 người tử vong thương tâm

Theo thông tin từ cảnh sát, trong một vụ việc thương tâm xảy ra ở huyện Uttara Kannada, bang Karnataka, Ấn Độ, 8 thành viên trong một gia đình, gồm 7 phụ nữ, đã chết đuối và 3 người khác vẫn mất tích sau khi bị dòng nước mạnh cuốn trôi khi đang thu hoạch trai nước ngọt ở sông Tatte Hakkalu vào ngày 24/5.

Ông Deepan MN, Giám đốc Sở Cảnh sát Quận Uttara Kannada, cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 10h.

"14 người đã xuống sông để bắt trai. Bất ngờ, dòng nước dâng cao và 8 người đã tử vong. Ba người vẫn đang mất tích. Ba phụ nữ đã được cứu sống, nhưng tình trạng của họ rất nguy kịch và đã được đưa đến bệnh viện ở Manipal để điều trị thêm”, một quan chức cho biết. Bảy trong số những người tử vong là phụ nữ và một người đàn ông. Hai phụ nữ và một người đàn ông nằm trong số những người mất tích”, ông nói thêm.

Được biết, một số người khác sau đó đã nhảy xuống sông để cố gắng cứu những người đang gặp khó khăn, dẫn đến việc nhiều người hơn bị cuốn vào dòng chảy mạnh.

Những người mất tích đã được xác định là: Madeva Jattappa Naik (52 tuổi), Manjamma Gotta Naik (50 tuổi) và Nagarathna Parameshwar Naik (40 tuổi).

Các quan chức cho biết 6 thi thể đã được đưa đến Bệnh viện Chính phủ Bhatkal. Hai thi thể khác đã được chuyển đến Bệnh viện Chính phủ Murudeshwar. Tất cả đều là cư dân của khu vực Padushirali Saradahole ở Bhatkal.

Phó Thủ hiến Karnataka, ông DK Shivakumar, mô tả vụ việc là một điều đáng tiếc và cho biết nỗ lực cứu hộ vẫn là ưu tiên hàng đầu của chính phủ.

Thông tin chi tiết hơn sẽ được cập nhật khi các đội cứu hộ tiếp tục hoạt động tìm kiếm trên sông.

Tác giả: Phương Linh (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn