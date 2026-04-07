Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến tái đắc cử

Chiều 7-4, với 474/474 đại biểu, bằng 100% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu ông Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021 - 2026, tiếp tục giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Nguyễn Huy Tiến sinh năm 1968, quê Hưng Yên. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ông Nguyễn Huy Tiến có thời gian dài công tác trong ngành kiểm sát và giữ nhiều chức vụ quan trọng.

Tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, ông được bầu giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021 - 2026.

