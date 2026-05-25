Nghệ An ứng dụng công nghệ, cá thể hóa ôn luyện

Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng trò chuyện, động viên học sinh lớp 12, Trường THPT Lê Viết Thuật (Nghệ An).

Từ ứng dụng AI, dạy học trực tuyến đến cá thể hóa ôn luyện, giáo viên đang đồng hành sát sao cùng học sinh trên hành trình chinh phục “vũ môn”.

Kết hợp truyền thống với công nghệ

Buổi ôn tập môn Vật lí của thầy Nguyễn Hải Thành và học trò Trường THPT Quỳ Hợp 2 (Tam Hợp, Nghệ An) diễn ra trong không khí tập trung, cởi mở. Cả lớp vừa hoàn thành bài trắc nghiệm, thầy Thành quét phiếu trả lời vào phần mềm qua điện thoại. Kết quả nhanh chóng được tổng hợp, câu sai của mỗi học sinh được đánh dấu đỏ để thầy trò cùng phân tích.

Thầy Thành cho biết đã mua bản quyền hai phần mềm Young mix và Azota với chi phí khoảng 300 nghìn đồng/năm để trộn đề và chấm bài tự động. Nhờ đó, trong một buổi ôn tập, thầy có thể hoàn thành trọn vẹn quy trình: Hệ thống kiến thức, ra đề kiểm tra, chấm điểm tại lớp và chỉ ra lỗi sai ngay lập tức, giúp học sinh khắc sâu kiến thức.

“Thời gian ôn thi của các em rất quý, không chỉ dành cho môn Vật lí. Tôi luôn muốn tăng cường kiến thức nhưng hiểu các em rất vất vả. Vì vậy, làm sao để mỗi tiết ôn tập hiệu quả, tối ưu là trăn trở của giáo viên. Ứng dụng công nghệ là xu thế tất yếu”, thầy nói. Ngoài ra, giáo viên còn giao bài tập về nhà qua đường link, chấm và phụ đạo online. Nguồn câu hỏi do tổ chuyên môn Vật lí xây dựng, bám sát cấu trúc đề minh họa của Bộ GD&ĐT.

Trường THPT Quỳ Hợp 2 có hơn 90 học sinh đăng ký thi Vật lí. Giai đoạn nước rút, các em được chia thành 3 nhóm năng lực để áp dụng phương pháp ôn luyện và cấu trúc đề thi phù hợp. Qua phân tích lỗi sai sau mỗi kỳ thi thử, mục tiêu cuối cùng là cải thiện điểm số, giúp các em làm chủ kiến thức từ cơ bản đến vận dụng cao.

Cô Phan Thị Thúy Hằng, tổ trưởng Ngữ văn Trường THPT Lê Lợi (Tân Phú, Nghệ An), chia sẻ: “Càng gần thi, càng thấy nhiều kiến thức muốn trao đổi. Việc ứng dụng AI đã hỗ trợ đáng kể trong cá nhân hóa dạy học”. Các phần mềm chấm bài viết mở giúp đánh giá bài văn theo tiêu chí cụ thể và gợi ý cải thiện cho từng học sinh, giúp giáo viên theo dõi sát năng lực để điều chỉnh phương pháp phù hợp.

Thầy Nguyễn Hải Thành – Trường THPT Quỳ Hợp 2 (Tam Hợp, Nghệ An) quét phần mềm chấm kiểm tra trắc nghiệm trên lớp cho học sinh.

Lớp 12K, Trường THPT Thái Hòa (Thái Hòa, Nghệ An) có điểm thi thử xếp thứ 18 toàn tỉnh.

Nỗ lực bứt phá trước kỳ thi

Trong đợt thi thử do Sở GD&ĐT Nghệ An tổ chức, lớp 12K, Trường THPT Thái Hòa xếp thứ 18 toàn tỉnh về điểm trung bình. Em Lê Văn Sáng đạt 28,25 điểm tổ hợp Toán – Lí – Hóa. Nam sinh từng giành giải Nhì học sinh giỏi tỉnh môn Toán và Vật lí, đạt 109 điểm kỳ thi đánh giá năng lực, vẫn duy trì cường độ học nghiêm túc. “Càng gần thi, em càng cố gắng học đều để giữ tâm lý ổn định và kỹ năng làm bài tốt nhất”, Sáng nói.

Hoàng Thị Vân Anh, Trường THPT Tân Kỳ, đặt mục tiêu trúng tuyển ngành y. Qua các lần thi thử, điểm số của em liên tục cải thiện, hiện trên 24 điểm. Vân Anh tin mình có thể tăng thêm ít nhất 1 điểm trước kỳ thi chính thức để có cơ hội trúng tuyển cao nhất.

Đồng hành với học sinh, cô Võ Thị Mai Ân, giáo viên Trường THPT Tân Kỳ, chia học sinh thành từng nhóm năng lực để theo sát. “Sau mỗi lần thi thử, giáo viên lại phát hiện thêm lỗi sai mới để điều chỉnh nội dung ôn tập”, cô cho biết.

Do điều kiện miền núi, nhiều học sinh không có cơ hội học thêm, giáo viên tăng cường gửi tài liệu, video bài giảng qua nhóm Zalo. Phong trào “90 ngày đêm quyết tâm đạt kết quả cao” do Sở phát động cũng tạo thêm động lực. “Kết quả của học sinh chính là sản phẩm của người thầy. Các em tiến bộ, đạt mục tiêu là niềm vui lớn nhất”, cô nói.

Năm học trước, Trường THPT Tân Kỳ xếp thứ 20 toàn tỉnh về kết quả thi tốt nghiệp. Theo ông Lương Văn Việt, Phó Hiệu trưởng, năm nay, trường đặt mục tiêu nâng thêm 1 - 2 bậc. Nhà trường giao giáo viên theo dõi sát từng nhóm, đặc biệt quan tâm học sinh có nguy cơ không đạt, đồng thời tạo điều kiện cho học sinh khá, giỏi phát huy năng lực.

Giờ học của cô trò Trường THPT Tân Kỳ, Nghệ An.

Học sinh Trường THPT Lê Viết Thuật (Trường Vinh, Nghệ An) thi thử tốt nghiệp THPT lần thứ 3 do sở GD&ĐT tổ chức

Đồng hành từ ngành Giáo dục

Ông Võ Văn Mai, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An, thông tin ngành đã chuyển từ chỉ đạo, kiểm tra đơn thuần sang “đồng hành, tư vấn, hỗ trợ” nhà trường. Sở thành lập các tổ tư vấn ôn tập, triển khai mô hình đảm bảo chất lượng từ đầu vào đến đầu ra.

Tỉnh chủ động tiếp cận Chương trình GDPT 2018, tập huấn xây dựng đề thi theo dạng thức mới cho đội ngũ cốt cán để lan tỏa đến giáo viên toàn tỉnh, xây dựng ngân hàng câu hỏi. Các dạng thức mới cũng được đưa vào kiểm tra định kỳ từ lớp 10, 11.

Kế hoạch ôn thi được xây dựng từ đầu năm học. Toàn tỉnh tổ chức 3 đợt thi thử tập trung cùng nhiều đợt thi trực tuyến. Sau mỗi đợt, các trường phân tích kết quả, phân loại học sinh để xây dựng kế hoạch ôn tập phù hợp. Việc ứng dụng AI trong dạy học và tăng cường kết nối chuyên môn giữa các địa phương cũng được đẩy mạnh.

Tại buổi làm việc về công tác chuẩn bị kỳ thi, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của ngành Giáo dục Nghệ An. Ông nhấn mạnh, kết quả nổi bật nhiều năm qua đến từ quá trình bền bỉ, khoa học, tâm huyết.

“Các thầy cô đã giúp học sinh vượt vũ môn bằng cả hành trình, từ sớm, từ xa, bằng khoa học giáo dục và sự tận tâm”, Thứ trưởng khẳng định. Nhiều mô hình chỉ đạo, ôn tập, tổ chức thi thử và phân tích dữ liệu của tỉnh được đánh giá là kinh nghiệm hay cần nhân rộng trong toàn quốc.

Đánh giá về công tác chuyên môn của Nghệ An, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho rằng nhiều mô hình chỉ đạo, ôn tập, tổ chức thi thử và phân tích dữ liệu của tỉnh là những kinh nghiệm hay cần được nghiên cứu, nhân rộng trong toàn quốc. Việc tổ chức nhiều đợt thi thử, phân tích kết quả để cá thể hóa việc ôn tập cho học sinh được xem là cách làm bài bản, khoa học và hiệu quả.

Tác giả: Hồ Lài

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn