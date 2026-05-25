Thí sinh Nghệ An hoàn thành ngày thi đầu tiên vào lớp 10, đề tiếng Anh vừa sức

Thí sinh Nghệ An sau khi hoàn thành bài thi môn Tiếng Anh chiều ngày 25/5. Ảnh: Hồ Lài

​Sau 60 phút làm bài, chiều nay các thí sinh Nghệ An đã hoàn thành môn Ngoại ngữ, môn thi thứ 2, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 – 2027. Đề thi Tiếng Anh năm nay được nhiều thí sinh đánh giá là “vừa sức”, kiến thức ngữ pháp và từ vựng nằm trong chương trình sách giáo khoa.

Thí sinh thở phào vì đề tiếng Anh không quá khó

Là thí sinh đầu tiên bước ra khỏi điểm thi Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Thành Vinh, Nghệ An), em Lê Công Minh - Trưởng Phổ thông chất lượng cao Phượng Hoàng cho biết khá hài lòng với bài làm của mình. Theo Minh, đề thi năm nay có cấu trúc quen thuộc, mức độ vừa sức đối với học sinh có học lực khá, giỏi và thời gian làm bài tương đối thoải mái. Em hoàn thành bài thi chỉ trong khoảng 35 phút và dự đoán có thể đạt khoảng 9,5 điểm.

Tuy nhiên, nam sinh này cho rằng đề vẫn có những câu hỏi mang tính phân loại để “giữ” điểm 10 tuyệt đối. Cụ thể, Minh còn phân vân ở hai câu liên quan đến từ vựng với các từ “certificate” và “restore”. Theo em, đây là những dạng câu hỏi yêu cầu học sinh phải có vốn từ khá chắc và khả năng hiểu ngữ cảnh tốt mới có thể lựa chọn chính xác đáp án.

Nhiều thí sinh Nghệ An nhận định đề thi Tiếng Anh vừa sức. Ảnh: Hồ Lài

Trong khi đó, thí sinh Võ Hoàng Trang đến từ Trường THCS Lê Hồng Phong (xã Hưng Nguyên) nhận định, đề không quá nhiều từ mới, cấu trúc quen thuộc, các câu phân hóa rơi vào ngữ pháp. Có khoảng 2-3 câu ngữ pháp hơi đánh đố học sinh. Nếu không tinh ý và hiểu sâu từ dạng cơ bản đến đặc biệt, xác định thì trong tiếng Anh sẽ dễ nhầm lẫn, làm sai đáp án.

Sau khi trao đổi nhanh với bạn bè về bài làm, em Nguyễn Thị Phương Thảo (Trường Phổ thông thực hành sư phạm Đại học Vinh) tự chấm mình đạt 9,5 điểm. “Em mới phát hiện mình sai 2 câu, trong đó 1 câu kiến thức cơ bản nhưng em sơ ý tô nhầm câu trả lời. Em sẽ tiếp tục khảo bài với thầy cô giáo tiếng Anh để chấm lại điểm của mình”, nữ thí sinh cho biết.

Thí sinh trao đổi bài sau môn thi Tiếng Anh. Ảnh: Hồ Lài

Theo Phương Thảo đề thi năm nay tương đối vừa sức, cấu trúc quen thuộc và bám sát nội dung ôn tập, không quá khó. Có nhiều câu hỏi mang tính thực hành quen thuộc: phần lớn câu hỏi trong đề nằm trong khả năng xử lý của học sinh khá, giỏi. Trong đó, phần điền từ vào chỗ trống là nội dung “ăn điểm” vì bám sát dạng bài đã được luyện tập nhiều trước kỳ thi. Bản thân em hoàn thành bài chỉ sau hơn 40 phút và vẫn còn khá nhiều thời gian để rà soát lại đáp án.

Ở những câu hỏi phân hóa, các học sinh cho biết phần từ đồng nghĩa, trái nghĩa là khó nhất do xuất hiện một số từ vựng mới hoặc nằm ngoài phạm vi ôn tập quen thuộc. Với những câu này, có nhiều học sinh lựa chọn theo cảm tính. Ngoài ra, một vài thí sinh cũng tỏ ra băn khoăn ở phần điền từ vì yêu cầu vốn từ vựng và khả năng ngữ cảnh tương đối chắc chắn.

Dự đoán có nhiều điểm 10

Cô giáo Hồ Thị Ngọc Diệp - giáo viên tiếng Anh Trường THCS Vinh Tân (Trường Vinh) nhận định đề thi tiếng Anh đúng với cấu trúc đề minh họa trước đó của Sở GD&ĐT Nghệ An với 40 câu trắc nghiệm trong 60 phút. Về mức độ, đề thi rất vừa sức với học sinh, kiến thức chung và phần ngữ pháp đều nằm trong chương trình học ở trường và học sinh đã được thầy cô ôn tập kỹ lưỡng.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là đề dễ, mà vẫn có những câu phân hóa trong đó có 4 – 5 câu phân hóa cao.

Ví dụ có một câu ở bài đọc học sinh phải suy luận, tư duy mới tìm được câu trả lời chính xác, chứ không nằm sẵn trong bài. Hay như câu 29 viết lại câu dạng bị động. Thông thường học sinh chỉ dừng lại ở dạng cơ bản của câu bị động, nhưng trong đề là dạng đặc biệt, học sinh phải tìm hiểu sâu, vững vàng ngữ pháp mới xác định đúng.

Sau bài thi môn Tiếng Anh, thí sinh Nghệ An hoàn thành ngày thi đầu tiên kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Ảnh: Hồ Lài

Với đề này, học sinh đạt kết quả học tập ở trường mức khá, làm bài cẩn thận hoàn toàn có cơ hội đạt 7 – 8 điểm. Còn học sinh giỏi, xuất sắc cũng không khó đạt điểm 9 – 10.

Cô Hồ Thị Ngọc Diệp đánh giá đề tiếng Anh năm nay “mềm”, có sự phân hóa học sinh, nhưng ranh giới giữa mức độ giỏi và xuất sắc khá mờ và dự đoán sẽ có nhiều điểm 10.

Đối với học sinh đại trà ở các xã vùng nông thôn, xa trung tâm, điều kiện học thêm tiếng Anh không thuận lợi thì vẫn có thể làm bài ổn với đề thi năm nay với 5 – 6 điểm. Vì như đã nói, kiến thức ngữ pháp cơ bản, lượng từ vựng trong đề vừa sức với học sinh.

Đề thi năm nay cũng thú vị, dẫn chứng ở phần đọc hiểu, bài đọc thứ nhất nói về giới trẻ và thời gian sử dụng màn hình. Chủ đề này rất phù hợp với bối cảnh hiện nay, khi công nghệ số phát triển và học sinh tiếp xúc với điện thoại, máy tính, màn hình điện tử rất nhiều. Bài đọc đã bám sát thực tế đời sống và đánh trúng những vấn đề gần gũi với học sinh hiện nay.

Bài đọc thứ hai nói về du lịch, ngữ liệu có liên hệ đến Việt Nam. Điều đó không chỉ giúp học sinh hiểu hơn về đất nước mình mà còn góp phần khơi gợi tinh thần yêu nước và ý thức tự hào, quan tâm đến các giá trị dân tộc.

Ngoài ra, đề còn có nội dung liên quan đến một cuộc thi hùng biện tiếng Anh, phù hợp và gắn với việc phát triển kỹ năng giao tiếp, kỹ năng nói của học sinh.

“Nhìn chung, tôi thấy nội dung các bài đọc đáp ứng khá tốt định hướng của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Các chủ đề đều mang tính thời sự, bám sát thực tế trong thời đại công nghệ số, đồng thời giúp học sinh mở rộng hiểu biết về xã hội, về đất nước và nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm với dân tộc’, cô Diệp nhận định.

Theo báo cáo nhanh của Sở GD&ĐT Nghệ An môn thi thứ hai (Ngoại ngữ), Kỳ thi Tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 có 56 thí sinh vắng thi không lý do. Buổi thi diễn ra bình thường, an toàn, đúng quy chế. Trước đó trong buổi thi môn Ngữ văn vào sáng 25/5, có 1 thí sinh vi phạm quy chế mang tài liệu vào phòng thi tại Hội đồng thi Trường THPT Phan Đăng Lưu (Yên Thành).

Tác giả: Hồ Lài

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn