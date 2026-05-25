Làm rõ vụ xô xát trong đêm trên đường Lê Mao, phường Thành Vinh

Nguyễn Công Đức Thắng tại Cơ quan Công an

Theo đó, tối ngày 24/5/2026, Vương Anh Tú (sinh năm 1996), trú tại phường Thành Vinh tổ chức sinh nhật tại một nhà hàng trên đường Lê Mao, phường Thành Vinh và mời khoảng 20 người bạn của Tú đến chung vui. Quá trình ăn uống tại nhà hàng, một số người bạn của Tú trong nhóm trên phát sinh mâu thuẫn. Nhận thấy vụ việc có nguy cơ phức tạp, Vương Anh Tú đứng ra căn ngăn. Tại thời điểm trên Nguyễn Công Đức Thắng (sinh năm 2001, trú tại phường Trường Vinh, một người bạn trong nhóm được Tú mời dự sinh nhật) đang điều khiển xe ô tô rời khỏi hiện trường, do thiếu quan sát, Thắng đã điều khiển xe ô tô cán qua bàn chân phải của Vương Anh Tú làm Tú ngã xuống đường chấn thương vùng chân và được người dân đưa tới bệnh viện.

Tang vật vụ việc

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Thành Vinh và Phòng Cảnh sát hình sự đã có mặt tại hiện trường xác minh làm rõ vụ việc; đồng thời triệu tập các đối tượng liên quan.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận vụ việc. Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Tác giả: Văn Hậu - Hồng Hạnh

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn