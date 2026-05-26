75 người nhập viện, nghi ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì

Trước đó, vào lúc 12h30’ ngày 24/5, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai nhận được thông tin có các bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Gia Lai, nghi ngờ ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì tại Hộ kinh doanh Lâm Huyền (Địa chỉ: 252 Hùng Vương, phường Quy Nhơn Đông, Gia Lai).

Các bệnh nhân đang được điều trị nghi ngờ do ngộ độc thực phẩm.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai đã tổ chức xác minh, nắm tình hình bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh.

Qua xác minh ban đầu, Chi cục xác định trường hợp có triệu chứng ngộ độc đầu tiên được ghi nhận vào ngày 22/5 sau khi ăn bánh mì được mua tại cơ sở nói trên. Sau đó, nhiều người khác ăn bánh mì cũng bị các triệu chứng như: đau bụng, tiêu chảy cấp nhiều lần, nôn, buồn nôn, sốt.

Tính đến 14h ngày 25/5, tổng số bệnh nhân nhập viện điều trị liên quan đến vụ việc là 75 trường hợp, trong số bệnh nhân này có chủ cơ sở kinh doanh bánh mì nói trên; các bệnh nhân đang được điều trị tại nhiều cơ sở y tế trên địa bàn.

Theo cơ quan chức năng, đến thời điểm hiện tại, sức khỏe của đa số bệnh nhân đã ổn định, các triệu chứng tiêu chảy, nôn, sốt, đau đầu giảm rõ rệt; bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt và ăn uống nhẹ được.

Tiến hành xác minh tại cơ sở kinh doanh bánh mì, cơ quan chức năng xác định các nguyên liệu phục vụ cho kinh doanh bánh mì gồm: Bánh mì ổ; thịt xá xíu; chả da bao; chả thủ; chả lụa; pa-tê; sốt bơ trứng gà tươi; sữa chua; dưa leo; nước chan xì dầu.

Trước diễn biến của các ca bệnh nghi ngờ do ngộ độc thực phẩm, Sở Y tế tỉnh Gia Lai yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn khu vực Quy Nhơn và các cơ sở có tiếp nhận, khám, điều trị người bệnh liên quan chủ động rà soát, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc, dịch truyền, vật tư y tế, phương tiện cấp cứu, giường bệnh và các điều kiện cần thiết để sẵn sàng tiếp nhận, khám, phân loại, cấp cứu, điều trị người bệnh nghi ngờ ngộ độc thực phẩm.

Đồng thời, Sở Y tế tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục xác minh, điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, thu thập thông tin, mẫu thực phẩm, mẫu bệnh phẩm khi cần thiết; kịp thời tổng hợp, tham mưu Sở Y tế biện pháp xử lý theo quy định.

Tác giả: Chí Hào

Nguồn tin: cand.vn