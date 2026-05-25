Dừng hoạt động mỏ đá sau vụ sập núi vùi lấp ba công nhân

Ngày 25/5, Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết Chủ tịch tỉnh Nguyễn Hoài Anh chỉ đạo sau khi tạm dừng hoạt động, lãnh đạo doanh nghiệp phải phối hợp với Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường và các đơn vị liên quan xác minh nguyên nhân tai nạn.

Ngoài ra, cơ quan chức năng sẽ kiểm tra toàn diện việc chấp hành quy định về khai thác khoáng sản, an toàn lao động và bảo vệ môi trường tại mỏ đá này.

Sau khi có kết luận điều tra và kết quả kiểm tra, doanh nghiệp phải khắc phục các vi phạm trước khi được xem xét cho phép hoạt động trở lại. UBND tỉnh cũng giao UBND xã Cẩm Tú giám sát việc tạm dừng khai thác, đảm bảo an ninh trật tự và ngăn chặn hoạt động khai thác trái phép tại khu vực mỏ.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm công nhân bị vùi lấp sáng 21/5. Ảnh: Lam Sơn

Gần 17h ngày 20/5, mỏ đá của Công ty TNHH Anh Tuấn ở thôn Quý Long, xã Cẩm Tú xảy ra vụ sạt lở núi đá khiến ba công nhân bị vùi lấp.

Thời điểm tai nạn, khu vực khai trường có 8 lao động đang làm việc gần chân núi. Ba nạn nhân quê tại xã Gia Hội, tỉnh Lào Cai đều tử nạn.

Chủ tịch UBND xã Cẩm Tú Phạm Minh Vũ cho hay nguyên nhân ban đầu được xác định mưa lớn kéo dài từ đêm trước khiến kết cấu địa chất khu vực dạng đá lớp mất ổn định, dẫn tới sạt lở từ trên cao xuống nơi công nhân đang làm việc.

Mỏ đá nơi xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: Lam Sơn

Mỏ đá của Công ty TNHH Anh Tuấn tại xã Cẩm Tú được cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu năm 2014 cho doanh nghiệp tư nhân Anh Tuấn, sau chuyển đổi thành Công ty TNHH Anh Tuấn, có trụ sở tại phường Đông Quang, Thanh Hóa.

Mỏ có diện tích hơn 13.600 m2, trữ lượng địa chất hơn 451.000 m3 đá vôi, được khai thác theo phương pháp lộ thiên với thời hạn 29 năm.

Tác giả: Lê Hoàng

Nguồn tin: vnexpress.net