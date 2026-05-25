Ông trùm 'đại gia tộc lừa đảo' hầu tòa ở Trung Quốc

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV hôm 22/5 cho biết Ngụy Hoài Nhân, người đứng đầu "gia tộc họ Ngụy", bị cáo buộc các tội lừa đảo, giết người, tống tiền và tổ chức vượt biên trái phép trong phiên tòa diễn ra tại Tòa án Nhân dân Trung cấp Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến ngày 19-22/5. Các thành viên trong băng của Ngụy cũng hầu tòa.

Đây là một trong "tứ đại gia tộc lừa đảo" từng hoành hành tại các thị trấn biên giới Myanmar. Các công tố viên cho biết kể từ năm 2019, "gia tộc họ Ngụy" đã lợi dụng ảnh hưởng với các nhóm vũ trang tại vùng Kokang ở Myanmar để vận hành nhiều khu phức hợp lừa đảo, chiếm đoạt hơn 24 tỷ nhân dân tệ (khoảng 3,5 tỷ USD) của các nạn nhân ở Trung Quốc.

Hai công dân Trung Quốc được cho là đã bị các thành viên trong gia tộc họ Ngụy sát hại tại các khu phức hợp này. Băng nhóm trên cũng được cho là đã cử lực lượng vũ trang bảo vệ cho các "nhà đầu tư", những người điều hành hoạt động lừa đảo viễn thông tại các tổ hợp.

Ngụy Hoài Nhân được bàn giao cho cảnh sát Trung Quốc tại Sân bay Quốc tế Naypyidaw, Myanmar, hồi tháng 1/2024. Ảnh: Xinhua

Các công tố viên còn cáo buộc Trần Đại Vĩ, cháu trai của Ngụy, tham gia vào hai vụ giết người, bên cạnh các tội danh khác. Ba nghi phạm còn lại trong phiên tòa cũng bị cáo buộc nhiều tội danh khác nhau.

Phiên tòa đang trong giai đoạn chờ nghị án. Chưa rõ khi nào thẩm phán sẽ ra phán quyết với Ngụy Hoài Nhân và đồng phạm.

"Tứ đại gia tộc", gồm họ Ngụy, họ Bạch, họ Lưu và họ Minh từng kiểm soát nền kinh tế Kokang, khu vực bán tự trị ở miền bắc Myanmar và giáp với tỉnh Vân Nam của Trung Quốc. Các gia tộc này còn điều hành hoạt động trên nhiều lĩnh vực như khai thác mỏ, sòng bạc và bất động sản, trong đó đem lại lợi nhuận lớn nhất là lừa đảo viễn thông.

Chúng đã hoạt động tự do trong nhiều năm, sử dụng các lực lượng vũ trang tư nhân và mối quan hệ chính trị để điều hành các khu phức hợp lừa đảo, nơi nạn nhân buôn người bị ép buộc phải tham gia hoạt động lừa đảo trực tuyến. Những ai không đạt chỉ tiêu hoặc cố gắng chạy trốn sẽ bị đánh đập, tra tấn và thậm chí là sát hại.

Chính phủ Trung Quốc hồi cuối năm 2023 phối hợp với chính quyền địa phương ở Myanmar phát động chiến dịch nhằm dẫn độ những cái tên chủ chốt của các gia tộc. Cho tới nay, hơn 57.000 công dân Trung Quốc đã bị bắt trong chiến dịch trấn áp do nghi ngờ có liên quan đến hoạt động lừa đảo.

Hồi tháng 3, giới chức Trung Quốc cho biết 16 người đã bị tuyên án tử hình, 39 người bị phạt tù chung thân hoặc nhận án tử hình treo trong chiến dịch đối phó "tứ đại gia tộc". Trong đó, 11 thành viên "gia tộc họ Minh" đã bị xử tử vào tháng 1 vì các tội danh như lừa đảo, buôn ma túy và giết người. 5 người khác bị tuyên án tử hình treo.

Tòa án Nhân dân Trung cấp Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, ngày 2/2 công bố hoàn tất thi hành án tử hình đối với 4 người liên quan "gia tộc họ Bạch".

Tác giả: Phạm Giang

Nguồn tin: vnexpress.net