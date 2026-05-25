Thủ môn Cao Văn Bình: Người hùng ở những khoảnh khắc quyết định

Thủ môn Cao Văn Bình trở thành người hùng khi SLNA trụ hạng sớm 2 vòng. Ảnh: Minh Tuấn

Cứu thua ở những khoảnh khắc quyết định

Cao Văn Bình trở thành thủ môn số 1 của SLNA từ mùa giải 2025/26 sau khi thủ môn Văn Việt chuyển đến Thể Công Viettel. Sau 24 vòng đấu, thủ thành sinh năm 2005 chứng minh anh xứng đáng với niềm tin của ban huấn luyện. Tối ngày 24/5, SLNA có chuyến làm khách trước Becamex TP.HCM ở vòng 24 V.League 2025/26. Đây là trận đấu mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong cuộc đua trụ hạng. Phút thứ 57, khi đội bóng xứ Nghệ đang dẫn trước 1-0, từ một tình huống lộn xộn trong vòng cấm, cầu thủ SLNA để bóng chạm tay, trọng tàu cho đội chủ nhà hưởng phạt đền.

Trên chấm 11m, Việt Cường thực hiện cú sút đầy quyết đoán. Tuy nhiên, thủ môn Cao Văn Bình đã đổ người chính xác, cản phá thành công. Không dừng lại ở đó, anh còn nhanh chóng đứng dậy để gây áp lực, khiến cú đá bồi sau đó của cầu thủ chủ nhà đi thiếu chính xác. Pha cứu thua ấy chẳng khác nào một bàn thắng, giúp SLNA giữ vững lợi thế mong manh để khép lại trận đấu với chiến thắng 1-0, qua đó chính thức trụ hạng sớm hai vòng và nối dài chuỗi 26 mùa liên tiếp ở lại V.League. Lúc này, cuộc đua trụ hạng V.League là mà sinh tử giữa Thanh Hóa, HAGL, Becamex TP.HCM, Đà Nẵng và PVF-CAND.

Trước pha cản phá cú sút 11m xuất sắc ở vòng 24 V.League, Cao Văn Bình từng gây ấn tượng khi thành công cản phá cú sút của U23 Hàn Quốc giúp U23 Việt Nam giành HCĐ ở VCK U23 châu Á 2026. Giải đấu này, thủ môn của SLNA là phương án dự bị cho Trần Trung Kiên. Tuy nhiên, trong trận tranh hạng Ba gặp U23 Hàn Quốc, anh được HLV Kim Sang Sik trao cơ hội bắt chính.

Trong suốt hơn 120 phút thi đấu, Cao Văn Bình liên tục có những pha cứu thua xuất sắc, giúp U23 Việt Nam đứng vững trước sức ép lớn. Hai đội hòa nhau 2-2 và phải phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu. Ở loạt sút 11m, thủ môn sinh năm 2005 tiếp tục thể hiện bản lĩnh khi đoán đúng hướng sút ở lượt thứ 7, giúp U23 Việt Nam giành chiến thắng 7-6.

Hai khoảnh khắc đưa Cao Văn Bình trở thành người hùng của một trận đấu đều có chung điểm nhấn là thành công cản phá cú sút 11m. Điều đó cho thấy Cao Văn Bình không chỉ có kỹ năng mà còn sở hữu tâm lý thi đấu vững vàng, yếu tố cực kỳ quan trọng với một thủ môn.

Trước khi trở thành thủ môn, Cao Văn Bình từng thi đấu ở vị trí tiền đạo. Ảnh: Minh Tuấn

Bén duyên với vị trí thủ môn đầy bất ngờ

Trước khi thi đấu thành công ở vị trí thủ môn, Cao Văn Bình từng bắt đầu sự nghiệp ở vị trí tiền đạo khi thi đấu cho đội nhi đồng tại địa phương. Trong một trận đấu, anh được HLV yêu cầu thay thế vị trí thủ môn do đồng đội mắc sai lầm. Sở hữu chiều cao tốt cùng sải tay dài, Văn Bình nhanh chóng gây ấn tượng và được các HLV định hướng chuyển hẳn sang trấn giữ khung thành.

Những ngày đầu làm quen với vị trí mới, thủ môn trẻ của SLNA từng gặp nhiều khó khăn trong việc bắt bóng, xử lý tình huống và thích nghi với áp lực đặc thù của vị trí này. Anh sớm nhận ra vai trò quan trọng của một thủ môn, không chỉ là người cản phá, mà còn là điểm tựa tinh thần cho toàn đội. Chính nhận thức đó đã giúp Văn Bình kiên trì tập luyện, hoàn thiện bản thân qua từng buổi tập và trận đấu.

Xuất phát điểm là một tiền đạo, Cao Văn Bình đã nỗ lực để trở thành thủ môn đáng tin cậy. Nếu tiếp tục giữ phong độ này, thủ thành 21 tuổi hoàn toàn có thể trở thành chốt chặn quan trọng của bóng đá Việt Nam trong tương lai.

Tác giả: Hương Nguyễn

Nguồn tin: bongdaplus.vn