Bị sét đánh trúng vẫn sống sót, người đàn ông tự nhận có “siêu năng lực” khó tin

Trên thế giới từng ghi nhận nhiều trường hợp hy hữu khi con người bị sét đánh trúng nhưng vẫn sống sót, thậm chí một số người còn cho biết họ bắt đầu xuất hiện những khả năng "lạ thường" sau sự cố.

Điển hình một nhiếp ảnh gia người Australia đã may mắn sống sót sau khi bị sét đánh trúng trong lúc tác nghiệp giữa cơn bão, và thậm chí còn tuyên bố bản thân xuất hiện những "khả năng đặc biệt" sau sự cố hiếm gặp này.

Sự việc xảy ra vào tháng 11/2014 tại một bãi biển ở New South Wales, khi nhiếp ảnh gia Brian Skinner cùng đồng nghiệp Julia đang săn ảnh trước cơn bão Stockton. Julia đứng cách đó khoảng 5 mét và đã ghi lại khoảnh khắc Skinner bị sét đánh trúng.

"Tôi đang đặt tay lên máy ảnh thì cảm nhận như có luồng điện chạy xuyên qua người. Mọi thứ như đứng lại," Skinner kể lại.

Bị sét đánh nhưng không hề hấn gì, nhiếp ảnh gia người Australia thậm chí còn khẳng định có thêm một vài siêu năng lực sau sự cố ngoài ý muốn này. Ảnh cắt từ clip.

Điều kỳ lạ là sau cú sét đánh, ông không bị thương nặng và có thể rời khỏi khu vực an toàn ngay sau đó.

Tuy nhiên, Skinner cho biết trải nghiệm chưa dừng lại ở đó. Trong khoảng một tuần sau sự cố, ông cảm thấy các giác quan thay đổi bất thường, thậm chí có thể nghe và cảm nhận những điều vượt ngoài bình thường.

"Tôi có thể nhận biết những thứ mà trước đây không thấy, nghe được âm thanh từ xa và thậm chí cảm giác như đọc được suy nghĩ của người khác," ông nói.

Ông cũng cho rằng bản thân từng có cảm giác tăng cường sức mạnh và năng lượng trong thời gian ngắn sau vụ việc.

Nhiếp ảnh gia Australia khẳng định mình có thêm nhiều năng lượng đặc biệt sau khi bị sét đánh. Ảnh: Daily Mail.

Một số ý kiến mà Skinner chia sẻ từ các chuyên gia cho rằng, nếu một người sống sót sau cú sét mạnh, có thể vẫn còn "dư chấn năng lượng" ảnh hưởng đến cơ thể.

Dù trải qua sự cố nguy hiểm, nhiếp ảnh gia người Australia khẳng định ông vẫn tiếp tục đam mê săn ảnh bão sét. Ông chia sẻ rằng trải nghiệm này khiến mình trân trọng cuộc sống hơn và cảm thấy may mắn khi thoát nạn.

Dù khoa học chưa thể xác nhận những "siêu năng lực" như lời kể, các trường hợp sống sót sau khi bị sét đánh vẫn luôn là những câu chuyện đầy bí ẩn. Chúng không chỉ khiến dư luận tò mò mà còn cho thấy sức mạnh khó lường của tự nhiên và ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết trong khoảnh khắc sinh tử.

Tác giả: Trúc Chi (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn