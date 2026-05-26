Triệt phá tụ điểm ma túy trong quán bar Revo, khởi tố 50 đối tượng

Theo Tiền Phong, ngày 25/5, Công an Tp.HCM cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy - UBND Tp.HCM và cao điểm 45 ngày đêm tấn công, trấn áp tội phạm, chuyển hóa địa bàn theo mệnh lệnh của Giám đốc Công an Tp.HCM, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC04) đã triệt phá thành công tụ điểm phức tạp về ma túy tại quán bar Revo (số 15-15A Lý Tự Trọng, phường Vũng Tàu), bóc gỡ nhiều đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy liên quan.

Các đối tượng liên quan tại cơ quan công an.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, PC04 phát hiện quán bar Revo có dấu hiệu hoạt động quá giờ quy định, tập trung đông khách, tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự và ma túy. Từ đó, đơn vị tham mưu Ban Giám đốc Công an Tp.HCM xác lập chuyên án bí số VX1326D nhằm đấu tranh, triệt xóa tụ điểm này.

Rạng sáng 12/4, Đội 5 thuộc PC04 phối hợp các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt kiểm tra quán bar Revo. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 12 người dương tính với chất ma túy, 30 trường hợp sử dụng pod chill và bắt quả tang nhân viên quán là Hoàng Đình Toàn đang mua bán trái phép chất ma túy ngay trong cơ sở kinh doanh.

Thông tin thêm trên tờ Dân Việt, từ lời khai của nhân viên quán bar, PC04 nhanh chóng khoanh vùng và triệt phá thành công 2 nhánh chuyên cung cấp cần sa cho quán Revo do Nguyễn Tiến Phát và Trương Tiến Phương Huy cầm đầu.

Các đối tượng liên quan cùng tang vật.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định nhóm của Phát và Huy không chỉ cung cấp "hàng" cho khách tại Revo, mà còn là đầu mối phân phối cần sa số lượng lớn cho nhiều đại lý bán lẻ, quán bar, quán cà phê khác tại khu vực trung tâm Vũng Tàu.

Từ một mắt xích nhỏ là Nguyễn Kiết Tường (khách chơi bị phát hiện dương tính với ketamine tại quán), các trinh sát Đội 5 tiếp tục lần theo dấu vết dòng tiền và nguồn hàng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, PC04 tiếp tục đánh sập thêm hai đường dây mua bán ma túy tổng hợp quy mô lớn do Đỗ Hoàng Khanh và Phạm Tích Nhân điều hành. Đồng thời, một nhánh chuyên môi giới, tổ chức sử dụng ma túy thông qua các hội nhóm kín trên mạng xã hội do Nguyễn Thị Tuyết Hồng quản lý cũng bị triệt xóa hoàn toàn. Từ các "ông trùm", "bà trùm" này, hàng loạt mắt xích cấp dưới chuyên giao hàng, tàng trữ ma túy tổng hợp và cần sa trên địa bàn lần lượt sa lưới.

Tính đến nay, từ cuộc kiểm tra hành chính một tụ điểm, Công an Tp.HCM đã mở rộng truy xét, bắt giữ và khởi tố 50 đối tượng về các hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng xử phạt hành chính và đưa đi cai nghiện bắt buộc 11 đối tượng khác.

Tác giả: Hải Vân (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn