Nổ bình khí một người tử vong tại chỗ

Chiều 9/4, trên địa bàn phường Thiên Trường (tỉnh Ninh Bình) xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến một người tử vong.

Ảnh: Lực lượng chức năng đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, trong quá trình vận chuyển bình khí từ trên xe xuống một xưởng cơ khí trên địa bàn phường Thiên Trường, bình khí bất ngờ phát nổ. Vụ nổ khiến anh H.Đ.N (sinh năm 1965, trú tại phường Thành Nam) tử vong tại chỗ.

Thời điểm xảy ra sự việc, những người làm cùng và chủ xưởng may mắn không bị thương.

Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường, tiến hành khám nghiệm, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tác giả: Vân Hồng - CTVTrần Hồng

Nguồn tin: Báo VOV