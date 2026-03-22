Tông vào lan can hầm Phú Gia, 2 người đi xe máy tử vong tại chỗ

Trưa 22/3, Cơ quan điều tra Công an TP Huế phối hợp với Công an xã Chân Mây – Lăng Cô (TP Huế) đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 2 người tử vong.

Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường.

Trước đó, sáng cùng ngày, trên tuyến Quốc lộ 1A tại Km 1+600 đường dẫn Bắc hầm Phú Gia qua thôn Phú Gia (xã Chân Mây - Lăng Cô, TP Huế), anh Nguyễn Văn T. (SN 2005, trú tại đường Dạ Lê, phường Thanh Thủy, TP Huế) điều khiển xe mô tô 75AC - 035.57 lưu thông hướng Huế - Đà Nẵng, trên xe chở theo chị Trần Thị Ngọc H. (SN 2012, trú tại thôn Ba Lăng, xã Phú Hồ, TP Huế).

Phương tiện của nạn nhân sau vụ tai nạn.

Khi đến vị trí nói trên thì xe mô tô do anh T điều khiển gây tai nạn, tông vào bên phải lan can dành cho người đi bộ đoạn bắt đầu vào cửa hầm Phú Gia. Hậu quả, anh T và chị H tử vong tại chỗ, xe mô tô hư hỏng.

Ngay khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường, bảo đảm an toàn giao thông.

Được biết, anh T chạy xe grab, thời điểm gặp nạn, anh T cùng người thân đang trên đường vào Đà Nẵng chơi. Hiện, thi thể các nạn nhân đã được gia đình và lực lượng chức năng đưa về nhà để lo hậu sự.

Tác giả: Hải Lan

Nguồn tin: cand.com.vn