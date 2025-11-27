VPF hỗ trợ 33 tỷ đồng cho các CLB V.League

Đại hội cổ đông thường niên VPF năm 2025

Tham dự Đại hội có Ông Trần Anh Tú – Phó Chủ tịch LĐBĐVN, Chủ tịch HĐQT Công ty VPF; ông Nguyễn Quốc Hội – Ủy viên thường trực BCH LĐBĐVN, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty VPF; ông Hồ Hồng Thạch – Ủy viên BCH LĐBĐVN, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty VPF; ông Trần Quang Thưởng – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty VPF; ông Nguyễn Minh Ngọc – Thành viên HĐQT kiêm TGĐ Công ty VPF, cùng các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, đại diện các cổ đông của công ty VPF và các khách mời là CLB tham dự mùa giải BĐCN QG 2025/26.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Chủ tịch HĐQT Công ty VPF – ông Trần Anh Tú nhấn mạnh, năm 2025 là một dấu mốc quan trọng khi bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam tiếp tục thích ứng mạnh mẽ với bối cảnh hội nhập và yêu cầu đổi mới. VPF xác định nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức – điều hành giải đấu, thúc đẩy phát triển chuyên môn, nâng cấp cơ sở hạ tầng CLB và tăng cường hiệu quả thương mại.

Các đại biểu bỏ phiếu tại Đại hội cổ đông VPF 2025

Năm 2025 với mùa giải 2024/25 và 2025/26 ghi dấu ấn trưởng thành của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam về cả chất lượng thi đấu lẫn công tác tổ chức. Một trong những điểm nhấn phát triển mạnh mẽ chính là việc mở rộng triển khai công nghệ VAR. Mùa giải 2024/25 đạt tỷ lệ hơn 90% các trận đấu áp dụng VAR tại LPBank V.League 1. Sang mùa giải 2025/26, công nghệ VAR tiếp tục được triển khai rộng rãi hơn.

Với việc được đầu tư tăng thêm một xe VAR đạt tiêu chuẩn FIFA, BTC đã triển khai mục tiêu gần như 100% trận đấu tại giải VĐQG được áp dụng VAR. Công nghệ VAR cũng được đưa vào các vòng đấu sớm hơn của giải Hạng Nhất QG và Cúp QG để đảm bảo chất lượng chuyên môn cho các giải đấu. Công tác đào tạo trọng tài VAR, đội ngũ kỹ thuật vận hành cũng không ngừng được chú trọng thực hiện. Bên cạnh sự hỗ trợ tích cực từ FIFA, Công ty VPF phối hợp cùng với Ban Trọng tài LĐBĐVN từng bước xây dựng tự chủ công tác đào tạo lực lượng trọng tài VAR trong tương lai.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 của Công ty VPF cho thấy tình hình tài chính ổn định, với doanh thu dự kiến đạt 101,59% kế hoạch. Các khoản chi thường niên dành cho LĐBĐVN, các CLB và công tác tổ chức giải đấu đều được bảo đảm đầy đủ.

Trong mùa giải 2024/25, VPF đã chi gần 33 tỷ đồng cho hoạt động quảng cáo và bản quyền truyền hình dành cho các CLB. CLB CAHN và Nam Định – những đội tham dự giải đấu quốc tế, cũng được nhận hỗ trợ về tài chính. Tổng mức chi dự kiến có thể lên tới khoảng 4,4 tỷ đồng, tùy thuộc vào thành tích thi đấu.

Song song với công tác hỗ trợ chuyên môn, VPF cũng triển khai nhiều hạng mục nâng cấp cơ sở vật chất tại các sân vận động, như sửa chữa khu kỹ thuật và chuẩn bị trang bị máy phun sơn kẻ sân cho các CLB. Bên cạnh đó, nhằm nâng cao chất lượng tổ chức các giải đấu, VPF đã điều chỉnh tăng chế độ tiền nhiệm vụ và tiền ăn đối với lực lượng giám sát và trọng tài kể từ vòng 7 giải VĐQG và vòng 4 hiải Hạng Nhất QG 2025/26.

Tác giả: Song Anh

Nguồn tin: bongdaplus.vn