Xác định thời điểm Văn Hậu tái xuất ở V.League

Văn Hậu được CAHN đăng ký thi đấu ở lượt về V.League 2025/26

Trang chủ CLB CAHN xác nhận Đoàn Văn Hậu được đăng ký ở giai đoạn lượt về mùa giải năm nay. “Khi cuộc đua V.League bước vào giai đoạn nước rút và đấu trường quốc tế ngày càng khốc liệt, CAHN chính thức đón chào sự trở lại của 'vũ khí' hạng nặng - Đoàn Văn Hậu. Với bản lĩnh và kinh nghiệm chinh chiến đỉnh cao, Văn Hậu sẽ là chốt chặn tin cậy và mũi khoan phá lợi hại giúp đội bóng chúng ta tự tin chinh phạt cả giải quốc nội lẫn đấu trường khu vực”, trang chủ đội bóng Công an cho biết.

Theo kế hoạch, Văn Hậu có thể ra sân cho CAHN ngay từ vòng 13 V.League 2025/26. Trước đó, hậu vệ sinh năm 1999 đã được HLV Mano Polking sử dụng trong khoảng hơn 10 phút trận đấu tập với CAHN. Gần nhất, Văn Hậu được tin tưởng giao băng thủ quân, thi đấu 65 phút ở trận giao hữu với Lion City Sailors trên đất Singapore.

Hậu vệ 26 tuổi thi đấu tròn vai trong vị trí hậu vệ cánh trái quen thuộc. Dù mới chỉ trở lại sau chấn thương dài hạn nhưng Văn Hậu vẫn thể hiện được những điểm mạnh vốn có của mình như khả năng phòng ngự chắc chắn, leo biên và những quả tạt có điểm rơi chính xác.

Màn trình diễn của Văn Hậu trước Lion City Sailors nhận được những nhận xét tích cực từ phía HLV Polking và BHL CAHN. “Văn Hậu có 65 phút khá ổn trước đội bóng Singapore. Nếu mà đăng ký từ đầu thì tôi nghĩ cậu ấy đã có thể thi đấu trở lại luôn được rồi. Dù vậy, Hậu vẫn phải chờ giai đoạn 2 khi thị trường chuyển nhượng mở cửa thì mới chính thức thi đấu”, trợ lý Phạm Thành Lương chia sẻ với Bongdaplus.

Sự trở lại của Văn Hậu là tin vui với CAHN và ĐT Việt Nam

Người hâm mộ Việt Nam đã rất chờ đợi màn tái xuất của Văn Hậu sau 2 năm chấn thương gót chân. Anh là mẫu cầu thủ có lối chơi thông minh, sức mạnh và tinh thần chiến đấu rất cao. Cho đến giờ, Văn Hậu vẫn được đánh giá là một trong những hậu vệ cánh trái hay nhất Việt Nam.

Sự trở lại của Văn Hậu là tin vui không chỉ với CAHN mà còn với ĐT Việt Nam. Sau trường hợp của chân sút Nguyễn Xuân Son, thêm một cầu thủ tài năng là Văn Hậu đã bình phục chấn thương. Điều này mang lại tin vui cho HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Kim Sang Sik.

Nếu thể hiện được phong độ tốt, hậu vệ sinh năm 1999 sẽ được triệu tập trở lại đội tuyển Việt Nam trong đợt tập trung vào tháng 3 năm sau, chuẩn bị cho trận tiếp đón Malaysia tại vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Tác giả: Song Anh

Nguồn tin: bongdaplus.vn