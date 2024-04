Những 'địa chỉ đỏ' nên đến tại Nghệ An dịp 30/4-1/5

Khách tham quan tại Bảo tàng Nghệ An. Ảnh: Bùi Hoàng Ý

Bảo tàng Nghệ An

Bảo tàng Nghệ An trên đường Đào Tấn, phường Cửa Nam, TP Vinh, tỉnh Nghệ An, ngay trong khu vực Thành cổ Vinh. Khu vực này giao thông thuận tiện, có nhiều điểm tham quan phụ cận. Đây là địa điểm đang khá "hot" đối với người dân Nghệ An, đặc biệt là giới trẻ.

Đến với Bảo tàng Nghệ An, khách tham quan sẽ được tìm hiểu về lịch sử tự nhiên và lịch sử xã hội của tỉnh Nghệ An qua nội dung trưng bày đẹp mắt và ấn tượng.

Bảo tàng Nghệ An. Ảnh: Bùi Hoàng Ý

Để giúp cho khách tham quan có thể dễ dàng tìm hiểu, Bảo tàng Nghệ An đã trưng bày các hiện vật theo 5 chủ đề gồm: Nghệ An thiên nhiên và con người; Nghệ An từ thời tiền sử đến buổi đầu dựng nước; Nghệ An trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc (từ thế kỷ 1-1945); Nghệ An trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc và thống nhất đất nước; Nghệ An trên bước đường đổi mới.

Bảo tàng Nghệ An đang lưu giữ hơn 31.000 đơn vị tài liệu, hiện vật có giá trị lịch sử văn hóa tiêu biểu, hàng chục bộ sưu tầm hiện vật quý hiếm, 3 bảo vật Quốc gia được Nhà nước công nhận.

Bảo tàng Nghệ An đang lưu giữ hơn 31.000 đơn vị tài liệu, hiện vật có giá trị lịch sử văn hóa tiêu biểu. Ảnh: Bùi Hoàng Ý

Bà Phan Thị Hạ Long - Phó Giám đốc Bảo tàng Nghệ An cho biết, nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan của du khách trong dịp lễ 30/4-1/5 này, đơn vị đã phân công và bố trí đầy đủ các thuyết minh viên và lực lượng phục vụ để hỗ trợ khách khi tới tham quan tại bảo tàng.

"Khi tới tham quan tại bảo tàng Nghệ An, du khách sẽ được tìm hiểu về lịch sử tự nhiên và lịch sử xã hội của tỉnh Nghệ An qua nội dung trưng bày đẹp mắt và ấn tượng. Đặc biệt, việc tham quan tại bảo tàng hoàn toàn miễn phí, nếu khách cần hỗ trợ thì chúng tôi sẽ bố trí các thuyết minh viên hướng dẫn", bà Long chia sẻ.

Thời gian mở cửa đón khách tại Bảo tàng Nghệ An, buổi sáng từ 7h30 - 11h; buổi chiều từ 14h - 17h30.

Khu di tích Kim Liên

Khu di tích Kim Liên nằm trên địa bàn các xã Kim Liên, Nam Giang, thuộc huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, cách TP Vinh và thị xã Cửa Lò lần lượt là 15km và 26km.

Đây là một trong những di tích có giá trị đặc biệt liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Nhà văn hoá kiệt xuất. Nơi đây lưu giữ những di tích, di vật gắn liền với quê hương, gia đình, thời niên thiếu và hai lần Bác về thăm quê.

Nhà ông phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (Thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh). Ảnh: Khu di tích Kim Liên

Đến với Khu di tích Kim Liên, du khách sẽ được trải nghiệm và tham quan các cụm di tích như: Cụm di tích Làng Hoàng Trù - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh cất tiếng khóc chào đời và sống 5 năm tuổi ấu thơ (1890 -1895);

Cụm di tích Làng Sen với các di tích như: Ngôi nhà của gia đình cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. Nơi đây còn lưu giữ những kỷ vật gắn bó với 5 năm thời niên thiếu của Bác Hồ (từ năm 1901 - 1906); nhà cụ Nguyễn Sinh Nhậm; giếng Cốc; lò rèn Cố Điền; đền Làng Sen; cây đa... và nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, còn một số di tích khác như: Khu mộ bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh; di tích Núi Chung; Đền Chung Sơn - đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Khu di tích Kim Liên

Ông Nguyễn Bảo Tuấn - Giám đốc Khu di tích Kim Liên cho biết, để bảo đảm công tác phục vụ khách tham quan được chu đáo, hiệu quả và an toàn trong dịp lễ 30/4-1/5, đơn vị sẽ triển khai nhiều biện pháp cũng như tăng cường lực lượng cán bộ, hướng dẫn viên đi làm để đáp ứng nhu cầu của các đoàn khách.

"Sắp tới chúng tôi sẽ họp với các đơn vị công an để đảm bảo công tác an ninh, an toàn cho du khách. Đồng thời, huy động tối đa 100% cán bộ, lao động đi làm, cũng như tăng cường tuyên truyền, trang trí thêm tại các điểm di tích để du khách có chuyến tham quan vui vẻ và đầy ý nghĩa", ông Tuấn nói.

Từ đầu năm 2024 đến 10/4, Khu di tích Kim Liên đã đón khoảng 350.000 lượt khách tới tham quan.

Cũng trong dịp lễ này, tại Khu di tích Kim Liên sẽ có buổi triển lãm với chủ đề "Âm vang Điện Biên" để chào mừng Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ; tổ chức cầu truyền hình "Nuôi chí lớn" của Nghệ An và Huế.

Thời gian mở của Khu di tích Kim Liên: Mùa hè, buổi sáng từ 7h - 11h30; buổi chiều từ 13h30 - 17h. Mùa đông, buổi sáng từ 7h - 12h; buổi chiều từ 13h30 - 17h.

Nhà lưu niệm Nguyễn Thị Minh Khai

Nhà lưu niệm Nguyễn Thị Minh Khai có địa chỉ tại số 52, đường Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Toàn cảnh Nhà lưu niệm bà Nguyễn Thị Minh Khai. Ảnh: Bùi Hoàng Ý

Nhà lưu niệm có diện tích 2.400m2. Nơi này, được bố trí làm hai phần, khu vực ngoài gồm hàng rào, cổng, thảm cỏ, cây xanh với điểm nhấn là tượng đài bà Nguyễn Thị Minh Khai cao 4,5m được bố trí ở phía trước, khu vực trong gồm nhà tưởng niệm và trưng bày.

Tượng đài bà Nguyễn Thị Minh Khai. Ảnh: Bùi Hoàng Ý

Bên trong Nhà lưu niệm Nguyễn Thị Minh Khai được sắp xếp theo 3 chủ đề gồm: Quê hương gia đình của bà Nguyễn Thị Minh Khai; Sự nghiệp cách mạng của bà Nguyễn Thị Minh Khai; Đất nước, quê hương tri ân, tôn vinh bà Nguyễn Thị Minh Khai. Mọi thứ được thiết kế, trang trí, mỹ thuật đẹp, có sự kết hợp hài hòa giữa phong cách bài trí truyền thống với nghệ thuật trưng bày hiện đại.

Thông qua những bức ảnh, hiện vật, tư liệu, du khách phần nào hiểu được cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Nữ trung anh kiệt Nguyễn Thị Minh Khai. Ảnh: Bùi Hoàng Ý

Thông qua những bức ảnh, hiện vật, tư liệu, bản đồ, bản trích, tranh vẽ minh họa sự kiện lịch sử du khách phần nào hiểu được cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Nữ trung anh kiệt Nguyễn Thị Minh Khai, một nữ anh hùng trên quê hương Xô Viết.

Thời gian mở cửa của Nhà lưu niệm Nguyễn Thị Minh Khai: Buổi sáng từ 7h -11h30, buổi chiều từ 13h30 - 17h.

