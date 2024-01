Nghệ An: Du khách thập phương về thăm quê Bác dịp đầu năm

Nhân dịp nghỉ tết Dương lịch 2024, nhiều gia đình đã chọn điểm đến du xuân, chào đón năm mới là về với Nghệ An, về với Khu di tích quốc gia đăck biệt Kim Liên, Nam Đàn.

Du khách đến từ nhiều địa phương trong cả nước, hầu hết ai cũng mang cảm xúc đặc biệt khi về với quê hương Bác Hồ kính yêu. Mong muốn thắp hương, dâng lên Người những bó hoa tươi thắm nhất với tấm lòng tri ân, mong một năm mới an lành, hạnh phúc.

Dịp đầu xuân mới, đến với quê hương Bác đối với du khách là điều thiêng liêng và cũng là lúc cả gia đình có thời gian tham quan quê hương, nơi thờ tự Bác để tri ân, giáo dục con cháu về lòng yêu nước, tự hào dân tộc...

Bạn Nguyễn Phương Anh (Từ Liêm, Hà Nội) bộc bạch: Thật tự hào khi được về Khu di tích, thắp hương, dâng lẵng hoa tươi lên Bác Hồ. Cảm tạ công ơn trời biển của Bác đối với dân tộc. Được lắng nghe và cảm nhận nhiều hơn về tấm lòng bác với non sông, nhân dân nói chung, với thiếu niên, nhi đồng nói riêng...

Đầu xuân mới, đến với Khu di tích Kim Liên, đến với quê Bác du khách sẽ được hòa mình vào sự yên bình của làng quê, nơi đã sinh ra và gắn liền một thời thơ ấu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nơi đây còn lưu giữ rất nhiều di tích, kỷ vật của gia đình Bác..

Những câu chuyện qua lời kể của cán bộ Khu di tích Kim Liên càng trở nên đặc biệt, nơi Bác được sinh ra là một mảnh đất linh thiêng, nghĩa tình. Nơi ấy, nay đã trở thành điểm đến tham quan, tri ân, giáo dục bao thế hệ trẻ...

Giám đốc Ban quản lý Khu di tích Kim Liên Nguyễn Bảo Tuấn thông tin, trong ba ngày nghỉ tết Dương lịch, du khách trong và ngoài nước đến với Khu di tích khá đông. Theo thống kê sơ bộ đến nay, có khoảng 700 đoàn với trên 8.500 lượt du khách.

Về Kim Liên, Nam Đàn, du khách sẽ có rất nhiều điểm đến tham quan trong quần thể Khu khi tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, như: quê nội, quê ngoại Bác, mộ phần thân mẫu Hoàng Thị Loan, đền Chung Sơn....



Video du khách đến với quê hương Bác Hồ, đến với khu di tích Kim Liên dịp đầu năm mới 2024.

