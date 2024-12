Nhiều vấn đề cử tri và Nhân dân tỉnh Nghệ An quan tâm được gửi tới Kỳ họp thứ 25, HĐND tỉnh khóa XVIII

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh trình bày các ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi tới Kỳ họp

Cử tri và Nhân dân tỉnh nhà vui mừng, phấn khởi và đánh giá cao sự lãnh đạo sâu sát của Tỉnh ủy, sự vào cuộc tích cực của UBND tỉnh với nhiều giải pháp quyết liệt, đặc biệt được Quốc hội thông qua Nghị quyết bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An và ban hành Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023-2025.

Cử tri và Nhân dân ghi nhận, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng UBND tỉnh đã rất chủ động phối hợp với các bộ ngành Trung ương, HĐND và Mặt trận Tổ quốc tỉnh, linh hoạt và quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên tất cả các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) ước tăng 9,01%, cao hơn mức bình quân chung cả nước, đứng thứ 13/63 tỉnh thành; thu ngân sách ước đạt 23.751 tỷ đồng, cao nhất từ trước tới nay; kết quả thu hút đầu tư tiếp tục là “điểm sáng”, kỳ vọng trong tốp 10 của cả nước. Chất lượng giáo dục toàn diện tăng 10 bậc, đứng thứ 12 toàn quốc; số lượng sản phẩm OCOP đạt hạng sao được công nhận, đứng thứ 2 cả nước; chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước đứng thứ 12 cả nước… Kết quả vận động hỗ trợ nhà ở cho người nghèo đạt 11.976 nhà (đạt 73% nhu cầu giai đoạn 2023-2025); kết quả vận động hỗ trợ các tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 trên 146 tỷ đồng, cao thứ 3 trên cả nước.

Cử tri và Nhân dân tỉnh nhà tự hào và tin tưởng vào lực lượng vũ trang tỉnh nhà đã không ngừng nỗ lực, khắc phục khó khăn, lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc, luôn dẫn đầu các phong trào thi đua của tỉnh, góp phần xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước, gìn giữ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân. Kết quả trong năm 2024, Công an tỉnh Nghệ An (07/02/2024) và Lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An, Quân khu 4 (10/10/2024) vinh dự được phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, xứng đáng là những đơn vị Anh hùng trên quê hương Xô viết anh hùng.

Cử tri và Nhân dân đánh giá cao kết quả huy động xã hội hóa để hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị 21 của Tỉnh ủy; đồng thời mong muốn Ban Chỉ đạo các cấp xem xét, cân đối ngân sách nhà nước phù hợp để đảm bảo thực hiện hoàn thành Chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong năm 2025…

Đặc biệt, cử tri và Nhân dân bày tỏ sự tin tưởng, hoan nghênh và ủng hộ chủ trương đúng đắn của Đảng về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và kỳ vọng vào sự thành công của cuộc cách mạng này với phương châm “Làm từ trên xuống; Trung ương làm trước, không chờ địa phương. “Vừa làm vừa xếp hàng”; Trung ương không chờ tỉnh, tỉnh không chờ huyện, huyện không chờ cơ sở”.

Bên cạnh đó, cử tri và Nhân dân bày tỏ băn khoăn, lo lắng về tình trạng doanh nghiệp thiếu đơn hàng diễn ra phổ biến; giá nguyên vật liệu, hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng thiết yếu phục vụ sinh hoạt đầu vào tăng; nhiều công trình, dự án trên địa bàn tỉnh đang rơi vào tình trạng “treo”, "ôm đất", tình trạng ô nhiễm môi trường... Cử tri và Nhân dân ở vùng nông thôn lo ngại giá cả các mặt hàng nông sản chủ lực không ổn định, giá vật tư nông nghiệp, nhất là phân bón, thức ăn chăn nuôi duy trì ở mức cao, dịch bệnh trên gia súc, gia cầm diễn biến phức tạp…

Cử tri và Nhân dân lo lắng về nguồn gốc thực phẩm, hàng giả, hàng kém chất lượng; tình trạng quảng cáo tràn lan các loại thực phẩm chức năng trên một số phương tiện thông tin, mạng xã hội; nguy cơ bùng phát và lan rộng dịch bệnh sởi, ho gà, dịch sốt xuất huyết gia tăng. Cùng với đó là tình trạng quá tải trong khám, chữa bệnh phổ biến tại hầu hết các bệnh viện công ở tuyến tỉnh...

Tình trạng các đối tượng lừa đảo ngày càng gia tăng hoạt động với nhiều chiêu trò tinh vi, sử dụng công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo AI, nhằm lừa gạt, chiếm đoạt tài sản của người dân; đặc biệt là thủ đoạn giả danh công an, viện kiểm sát, tòa án, hải quan, nhân viên điện lực, bảo hiểm, ca sỹ, nghệ sỹ…; lừa đảo qua ví điện tử, mua bán trên mạng xã hội… đã làm cho cử tri và nhân dân lo lắng và bất an.

Thời điểm này, cử tri và Nhân dân rất quan tâm đến Đại hội Đảng bộ các cấp và đặc biệt là Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX; đồng thời, mong muốn có những cơ chế, chính sách phù hợp đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bị ảnh hưởng do sáp nhập đơn vị hành chính, sắp xếp, tổ chức lại bộ máy theo chủ trương đúng đắn của Đảng về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả…

Tác giả: NPV (lược ghi)

Nguồn tin: nghean.gov.vn