Nhiều trường đại học ở Huế hỗ trợ tiền cho sinh viên sau trận mưa lũ lịch sử

Nhiều trường đại học ở Huế tặng tiền hỗ trợ cho sinh viên bị ảnh hưởng do đợt mưa lũ lịch sử vừa quét qua TP Huế - Ảnh: NHẬT LINH

Ngày 2-11, TS Trương Tấn Quân, Hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế (Đại học Huế), cho biết trường vừa có thông báo tặng tiền hỗ trợ cho toàn bộ giảng viên, sinh viên của nhà trường do ảnh hưởng của mưa lũ lịch sử vừa qua.

Theo đó mỗi sinh viên của trường được tặng 100.000 đồng, mỗi giảng viên, người lao động của trường được tặng 500.000 đồng.

Sẽ có khoảng 9.000 sinh viên và 300 cán bộ của nhà trường được hỗ trợ tiền trong đợt này, tổng kinh phí hơn 1,1 tỉ đồng.

Bên cạnh đó nhà trường sẽ tiếp tục khảo sát và có chính sách hỗ trợ đặc biệt cho những trường hợp chịu ảnh hưởng nặng nề trong đợt mưa lũ vừa qua.

"Đây là món quà nhỏ mà nhà trường gửi đến các bạn sinh viên, người lao động của trường để động viên mọi người vượt qua thiên tai, gầy dựng lại cuộc sống sau mưa lũ", ông Quân nói.

Ngoài Trường đại học Kinh tế Huế, Trường đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế) cũng quyết định hỗ trợ mỗi bạn sinh viên của trường 200.000 đồng nhằm động viên các bạn vượt qua khó khăn sau thiên tai. Số tiền này sẽ được nhà trường chuyển khoản cho từng bạn sinh viên trước ngày 5-11.

Chính phủ hỗ trợ thêm 100 tỉ đồng giúp Huế khắc phục hậu quả mưa lũ Ngày 2-11, UBND TP Huế cho biết Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định hỗ trợ khẩn cấp thêm 100 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho thành phố để khắc phục thiệt hại do mưa lũ và sớm ổn định đời sống người dân. Nguồn kinh phí này được thực hiện theo đề xuất của Bộ Tài chính, nhằm giúp địa phương sửa chữa cơ sở hạ tầng, hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng và phục hồi sản xuất sau lũ. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu, đảm bảo việc cấp phát theo đúng quy định. UBND TP Huế có trách nhiệm quản lý, sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, công khai, minh bạch, tránh thất thoát và báo cáo kết quả sử dụng cho các bộ, ngành liên quan. Trước đó, ngày 29-10, Thủ tướng cũng đã quyết định hỗ trợ 350 tỉ đồng cho ba địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt mưa lũ vừa qua, trong đó TP Huế nhận 150 tỉ đồng, Quảng Trị và Quảng Ngãi mỗi tỉnh 100 tỉ đồng. Như vậy, sau hai đợt, tổng số kinh phí Chính phủ hỗ trợ TP Huế để khắc phục thiệt hại mưa lũ đã lên tới 250 tỉ đồng.

Tác giả: Nhật Linh

Nguồn tin: tuoitre.vn